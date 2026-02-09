CAN 2025 - Maroc : Brahim Diaz encore taclé par un joueur du Sénégal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Brahim Diaz aurait pu devenir le héros du Maroc avec ce penalty accordé au bout du temps additionnel de la finale de la CAN 2025 contre le Sénégal, mais l’attaquant du Real Madrid a finalement raté sa panenka. Un joueur des Lions de la Téranga s’interroge encore sur ce geste.

Le geste de Brahim Diaz dans les dernières secondes du temps additionnel de la finale de la CAN 2025 va rester dans les mémoires pendant longtemps. Alors qu’il disposait d’une balle de match sur penalty, l’international marocain avait tenté et raté une panenka face au Sénégal, sacré quelques minutes grâce au but de Pape Gueye en prolongation (1-0).

CAN 2025 - «C'était la goutte de trop» : Scandale au Maroc, un joueur du Sénégal règle ses comptes ! https://t.co/Qed0LW6AQn — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

Brahim Diaz s’était excusé « J'ai le cœur brisé. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. J'ai échoué hier et j'en assume l'entière responsabilité, avait réagi l’attaquant du Real Madrid sur Instagram. Je présente mes excuses les plus sincères. Il me sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement... mais je vais essayer. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai d'avancer jusqu'au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et devenir une source de fierté pour mon peuple marocain. »