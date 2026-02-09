CAN 2025 - Maroc : Brahim Diaz encore taclé par un joueur du Sénégal !

Brahim Diaz aurait pu devenir le héros du Maroc avec ce penalty accordé au bout du temps additionnel de la finale de la CAN 2025 contre le Sénégal, mais l’attaquant du Real Madrid a finalement raté sa panenka. Un joueur des Lions de la Téranga s’interroge encore sur ce geste.
Le geste de Brahim Diaz dans les dernières secondes du temps additionnel de la finale de la CAN 2025 va rester dans les mémoires pendant longtemps. Alors qu’il disposait d’une balle de match sur penalty, l’international marocain avait tenté et raté une panenka face au Sénégal, sacré quelques minutes grâce au but de Pape Gueye en prolongation (1-0).
Brahim Diaz s’était excusé
« J'ai le cœur brisé. J'ai rêvé de ce titre grâce à tout votre amour, chaque message, chaque témoignage de soutien m'a fait sentir que je n'étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. J'ai échoué hier et j'en assume l'entière responsabilité, avait réagi l’attaquant du Real Madrid sur Instagram. Je présente mes excuses les plus sincères. Il me sera difficile de m'en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement... mais je vais essayer. Non pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai d'avancer jusqu'au jour où je pourrai vous rendre tout cet amour et devenir une source de fierté pour mon peuple marocain. »
« Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça »
Du côté du Sénégal, on s’interroge encore sur ce geste du Marocain, en témoigne la dernière sortie d’Iliman Ndiaye. « J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer, juge l’ancien joueur de l’OM, interrogé par The Times. Je ne sais pas si j’aurais essayé ou non. Mais vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant d’années et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait. Je pense qu’après ça, nous savions que nous allions gagner ».