CAN 2025 : La réponse d'Achraf Hakimi révélée après l'affaire des serviettes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait la CAN face au Maroc (1-0) au terme des prolongations. Une finale émaillée toutefois par de nombreuses critiques. Il y a notamment eu cette histoire des serviettes avec les tentatives de vol de celle d'Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Une discussion avec Achraf Hakimi, impliqué dans cette histoire, a d'ailleurs été révélée.

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc a été le théâtre de scènes pour le moins inattendues sur un terrain de football. Il y a bien évidemment eu ce moment où les Sénégalais sont sortis du terrain pour protester contre la décision de l'arbitre qui venait de siffler un penalty pour le Maroc en fin de match. Mais ce n'est pas tout... On a également pu voir ces images complètement folles... à cause de la serviette d'Edouard Mendy. C'est ainsi qu'Achraf Hakimi, capitaine du Maroc, avait notamment été filmé en train de la balancer en dehors du terrain.

CAN 2025 : Sanctionnée par son gouvernement, une star de l'OM l'affirme «ça a été difficile» https://t.co/JuFkUD6u5E — le10sport (@le10sport) February 4, 2026

« Non, mais je ne savais pas » Vainqueur de la CAN avec le Sénégal, Idrissa Gueye est d'ailleurs revenu sur cette affaire des serviettes. Ayant notamment pu discuter avec Achraf Hakimi en le voyant faire, il a notamment confié dans un entretien accordé à Onze Mondial : « Il y aussi l’histoire de la serviette, je disais : « Mais qu’est-ce qu’ils font eux ? ». Tous les gardiens ont leur serviette quand même. C’était quoi leur problème avec les serviettes ? Je n’ai pas compris. Franchement, avec tout ce qu’il s’est passé, il me faudrait des jours pour raconter cette finale de folie. Il y aussi les bagarres dans les tribunes. Et pendant ce temps-là, il fallait rester concentré. Quand je vois Achraf Hakimi prendre la serviette et la jeter, je lui dis : "Achraf, pas toi, tout le monde mais pas toi". Il me répond : "Non, mais je ne savais pas" ».