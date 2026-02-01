Le PSG a un problème avec Dembélé, Doué et Hakimi !

Après une saison historique au cours de laquelle il a remporté son premier titre en Ligue des champions, le PSG a du mal à suivre la même cadence cette année. En effet les joueurs du club doivent forcément composer avec la fatigue accumulée au cours de la dernière année et le niveau de jeu n'est pas le même. Le PSG espère retrouver ses grands joueurs en forme comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Désiré Doué.
Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé s'est positionné comme le grand leader du PSG la saison dernière. L'attaquant français a réussi à mener son équipe vers le sacre en Ligue des champions mais a bien du mal à s'illustrer de la meilleure des manières cette saison. C'est finalement un constat global que l'on peut faire sur l'ensemble de l'effectif puisque d'autres joueurs sont aussi moins forts que l'année dernière. Le PSG doit se reprendre.
« Le PSG ? Ils sont en retard par rapport à la saison dernière »
L'année dernière, le PSG avait accéléré la cadence à partir du mois de janvier pour finir en boulet de canon et s'imposer sur le toit de l'Europe. Il faudra essayer de faire la même chose cette année mais les joueurs arrivent avec un niveau de fatigue beaucoup plus important. « Le PSG ? Ils sont en retard par rapport à la saison dernière. Il y a toujours cette inertie de cette saison incroyable, la fatigue, les blessures. Et il y a plein de joueurs qui ne sont pas à 100%. Dembélé n'est pas à 100% parce qu'il revient de blessure. Doué n'est pas à 100%, Hakimi aussi. Il y a plein de talents qui ne sont pas à 100%, donc tu ne peux pas avoir le même rendement » regrette Bixente Lizarazu dans Téléfoot.
Dembélé, Hakimi et Doué attendus au tournant
Loin d'avoir assuré un nouveau titre de champion de France, le PSG a en plus déjà subi une élimination précoce en Coupe de France. De même, la campagne de Ligue des champions ne s'est pas forcément déroulée comme prévu et il va falloir se reprendre sérieusement. « Il y a encore un peu de temps. Il ne faut pas s'inquiéter plus que ça, mais il en reste beaucoup moins. Il va falloir que les tous joueurs reviennent à leur meilleur niveau et qu'il y ait des matchs références, parce que sinon, ça sera un échec. Il y a déjà eu l'élimination en Coupe de France » ajoute Bixente Lizarazu.