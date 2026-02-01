Le PSG a un problème avec Dembélé, Doué et Hakimi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison historique au cours de laquelle il a remporté son premier titre en Ligue des champions, le PSG a du mal à suivre la même cadence cette année. En effet les joueurs du club doivent forcément composer avec la fatigue accumulée au cours de la dernière année et le niveau de jeu n'est pas le même. Le PSG espère retrouver ses grands joueurs en forme comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ou encore Désiré Doué.

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé s'est positionné comme le grand leader du PSG la saison dernière. L'attaquant français a réussi à mener son équipe vers le sacre en Ligue des champions mais a bien du mal à s'illustrer de la meilleure des manières cette saison. C'est finalement un constat global que l'on peut faire sur l'ensemble de l'effectif puisque d'autres joueurs sont aussi moins forts que l'année dernière. Le PSG doit se reprendre.

Ousmane Dembélé : Les exigences qui posent «problème» au PSG pour le prolonger https://t.co/cji4IFKC3X — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« Le PSG ? Ils sont en retard par rapport à la saison dernière » L'année dernière, le PSG avait accéléré la cadence à partir du mois de janvier pour finir en boulet de canon et s'imposer sur le toit de l'Europe. Il faudra essayer de faire la même chose cette année mais les joueurs arrivent avec un niveau de fatigue beaucoup plus important. « Le PSG ? Ils sont en retard par rapport à la saison dernière. Il y a toujours cette inertie de cette saison incroyable, la fatigue, les blessures. Et il y a plein de joueurs qui ne sont pas à 100%. Dembélé n'est pas à 100% parce qu'il revient de blessure. Doué n'est pas à 100%, Hakimi aussi. Il y a plein de talents qui ne sont pas à 100%, donc tu ne peux pas avoir le même rendement » regrette Bixente Lizarazu dans Téléfoot.