«Entre la sanction et l’humiliation» : Décision «d’une violence sans nom» pour ce joueur du PSG !

Au PSG et comme dans tous les grands clubs européens, les places sont chères et la concurrence est rude pour obtenir un rôle de titulaire dans le 11 de Luis Enrique. Pour conserver sa place, il faut également performer au plus haut niveau, sans quoi, on peut se retrouver très vite sur le banc des remplaçants. C’est ce qui arrive à certains, l’entraîneur du PSG n’hésitant pas à trancher dans le vif.

Ayant rendez-vous face à Strasbourg ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG reste sur un match nul en Ligue des Champions. Mercredi, les joueurs de Luis Enrique n’avaient pas réussi à prendre l’avantage sur Newcastle, devant ainsi se contenter d’un résultat de un partout. D’ailleurs, pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG n’avait pas hésiter à faire des choix très forts pour sa composition, du moins en particulier.

Safonov plutôt que Chevalier ! C’est ainsi que dans les buts du PSG, face à Newcastle, on a pu retrouver… Matvey Safonov. A peine revenu de sa fracture à la main, le Russe, qu’on avait quitté sur sa performance exceptionnel en finale de la Coupe Intercontinentale, a ainsi été titularisé par Luis Enrique. Lucas Chevalier a par conséquent pris place sur le banc des remplaçants du PSG. De quoi clairement enfoncer un peu plus le gardien français, lui qui n’est clairement pas au mieux depuis qu’il a rejoint Paris en provenance du LOSC lors du dernier mercato estival.