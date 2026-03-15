Equipe de France : «La plus belle chose qui puisse m'arriver», une invitation pour Deschamps avant son départ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Disputer une Coupe du monde avec l'équipe de France. Le Saint-Graal pour toute personne aspirant à une carrière professionnelle dans le football. Cet été, ils seront au mieux 26 à embarquer pour l'Amérique du nord pour ce qui sera le dernier Mondial de Didier Deschamps comme sélectionneur. Un international français est passé par Canal+ afin de partager un rêve bien précis qui est le sien.

Une dernière danse avant de raccrocher. C'est le deal évoqué depuis plus d'un an par Didier Deschamps en personne. Le sélectionneur de l'équipe de France, costume qui est le sien depuis la fin de l'Euro 2012, a officiellement annoncé en janvier 2025 qu'il n'irait pas au-delà de son contrat actuel le liant à la Fédération française de football qui prendra fin une fois la Coupe du monde 2026 terminée. DD, en tant que sélectionneur, disputera son quatrième mondial après deux finales lors des deux dernières éditions et un quart de finale en 2014.

🚨 « 𝗣𝗢𝗨𝗥𝗤𝗨𝗢𝗜 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗠𝗢𝗜 𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗜𝗡 ? 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗔̀ 𝗟𝗨𝗜 𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘, 𝗙𝗔𝗨𝗧 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗘̂𝗧𝗜𝗦𝗘𝗦 ? 😤 »



Khephren Thuram 🇫🇷 réclame de grosses sanctions pour les actes racistes dans les… pic.twitter.com/POK4K2GUZm — BeFootball (@_BeFootball) March 15, 2026

«Ce serait un rêve, la plus belle chose qui puisse m'arriver de gagner avec lui» Alors que Didier Deschamps communiquera sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, les témoignages et rumeurs ne cessent de circuler dans les médias concernant les identités de certains joueurs susceptibles ou non d'y aller. Hormis les cadres comme le capitaine Kylian Mbappé, d'autres n'ont pas vraiment de certitudes à l'instar de Khephren Thuram. Néanmoins, il cultive un désir bien spécifique avec son grand frère Marcus. « Le rêve serait de gagner une Coupe du monde avec mon frère. Ce serait un rêve, la plus belle chose qui puisse m'arriver de gagner avec lui ».