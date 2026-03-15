Equipe de France : «La plus belle chose qui puisse m'arriver», une invitation pour Deschamps avant son départ ?

Disputer une Coupe du monde avec l'équipe de France. Le Saint-Graal pour toute personne aspirant à une carrière professionnelle dans le football. Cet été, ils seront au mieux 26 à embarquer pour l'Amérique du nord pour ce qui sera le dernier Mondial de Didier Deschamps comme sélectionneur. Un international français est passé par Canal+ afin de partager un rêve bien précis qui est le sien.
Une dernière danse avant de raccrocher. C'est le deal évoqué depuis plus d'un an par Didier Deschamps en personne. Le sélectionneur de l'équipe de France, costume qui est le sien depuis la fin de l'Euro 2012, a officiellement annoncé en janvier 2025 qu'il n'irait pas au-delà de son contrat actuel le liant à la Fédération française de football qui prendra fin une fois la Coupe du monde 2026 terminée. DD, en tant que sélectionneur, disputera son quatrième mondial après deux finales lors des deux dernières éditions et un quart de finale en 2014.
«Ce serait un rêve, la plus belle chose qui puisse m'arriver de gagner avec lui»
Alors que Didier Deschamps communiquera sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, les témoignages et rumeurs ne cessent de circuler dans les médias concernant les identités de certains joueurs susceptibles ou non d'y aller. Hormis les cadres comme le capitaine Kylian Mbappé, d'autres n'ont pas vraiment de certitudes à l'instar de Khephren Thuram. Néanmoins, il cultive un désir bien spécifique avec son grand frère Marcus. « Le rêve serait de gagner une Coupe du monde avec mon frère. Ce serait un rêve, la plus belle chose qui puisse m'arriver de gagner avec lui ».
«Il y a une concurrence rude et je trouve que c'est très bien d'avoir cette concurrence»
Invité à s'exprimer sur la concurrence en équipe de France à son poste, à savoir l'entrejeu, le milieu de terrain de la Juventus s'est montré particulièrement titillé par ce combat constant et à distance avec les autres internationaux à son poste. « L'équipe de France ? Il y a de très bons milieux de terrain en équipe de France. Il y a une concurrence rude et je trouve que c'est très bien d'avoir cette concurrence. Je ne suis pas le même joueur qu'Aurélien (ndlr Tchouaméni, pas le même qu'Adrien (ndlr Rabiot) donc j'essaie de jouer mon football avec mes qualités et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien ». Reste à savoir si Didier Deschamps fera le choix d'emmener Khephren Thuram qui n'a loupé aucun rassemblement des Bleus depuis le début de la saison.