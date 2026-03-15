L’équipe de France en danger pour la Coupe du monde : La mise en garde de Thierry Henry

Axel Cornic

Après quatorze années, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la prochaine Coupe du monde. Et les joueurs ont sans aucun doute envie de lui offrir une sortie digne de tout ce qu’il a pu apporter au football tricolore, avec peut-être un nouveau titre après ceux de 1998 et de 2018. Mais la tâche ne s’annonce pas si simple...

Finalistes malheureux lors de la dernière édition au Qatar, les Français se placent parmi les favoris à quelques mois de la Coupe du monde. Il faut dire que Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont des arguments très convaincants, qui font dire à la plupart des observateurs qu’un troisième titre mondial n’est pas impossible pour l’équipe de France.

«Il ne sait pas faire» : Un joueur s'est plaint de Kylian Mbappé dans le vestiaire ! https://t.co/wlmSLMeuxG — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

« Je suis français, je vais toujours espérer que nous ferons une bonne Coupe du monde, mais ça va être difficile » Dans un entretien accordé à Goal, un ancien Champion du monde français met toutefois en garde les hommes de Didier Deschamps. « Écoutez, on ne peut jamais être trop confiant. La seule chose qui nous donne une certaine positivité, c'est que nous avons atteint les deux dernières finales. Et si l'on remonte plus loin, sur les sept dernières Coupes du monde, nous avons atteint quatre finales » a déclaré Thierry Henry. « Alors, oui, mais comment ne pas penser à l'Angleterre maintenant ? Comment ne pas penser à ceux qui ont toujours mis l'Allemagne de côté, ou qui pensent que le Brésil pourrait faire son retour, vous voyez ? Je veux dire, l'Italie doit encore se qualifier, mais comment ne pas y penser ? Le Portugal ou l'Argentine comme champions du monde, vous voyez ? Je suis français, je vais toujours espérer que nous ferons une bonne Coupe du monde, mais ça va être difficile ».