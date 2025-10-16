OL - Transfert à 45M€ : La décision que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Cet été, l’OL a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments afin de stabiliser sa situation financière. Le club rhodanien aurait notamment pu renflouer ses caisses avec un transfert de Malick Fofana. L’international belge avait l’opportunité de quitter la formation lyonnaise, mais a finalement fait un choix inattendu en décidant de rester.

L’OL s’est séparé de certains de ses meilleurs éléments cet été. Le club rhodanien a cherché à renflouer ses caisses afin de stabiliser sa situation financière. C’est dans cette optique que des noms comme Rayan Cherki, Georges Mikautadze ou encore Alexandre Lacazette ont quitté le navire. Malick Fofana aurait également pu plier bagages cet été.

L'OL avait reçu deux offres pour Malick Fofana cet été D’après les informations de Caught Offside, l’international belge était sur les tablettes d’Everton et Fulham. Les deux pensionnaires de Premier League avaient d’ailleurs proposé 45M€ à l’OL pour l’ailier de 20 ans, qui aurait pu fuir la situation délicate dans laquelle les Lyonnais se trouvent pour poursuivre sa progression en Angleterre. Malick Fofana a néanmoins fait un choix inattendu.