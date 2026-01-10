Max Verstappen et le Real Madrid, la révolution en F1 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2026, chez Red Bull, on retrouvera Max Verstappen associé à Isack Hadjar. Cela fait donc un duo avec un pilote expérimenté, le Néerlandais, et un plus jeune, le Français. Pour le quadruple champion du monde, ce cas de figure est le meilleur possible. Verstappen a d’ailleurs justifié sa position sur ce sujet, prenant pour cela l’exemple du Real Madrid.

Considéré par beaucoup comme le plus grand club de football de l’histoire, le Real Madrid est une institution qui dépasse les frontières du ballon rond. En effet, la Casa Blanca est un exemple à suivre pour beaucoup, notamment en Formule 1. C’est notamment le cas pour Max Verstappen. A l'occasion du podcast Pelas Pistas, le pilote Red Bull a souligné la gestion parfaite du Real Madrid qu’il faudrait appliquer en F1.

Verstappen et l’exemple du Real Madrid « Associer deux jeunes pilotes ? Ce n'est pas idéal. Je pense que cela se voit si l'on regarde les meilleurs partenariats du passé, en termes de victoires en championnat. Pour une équipe aussi, je pense que ce stress n’est pas toujours souhaitable. Vous savez qui gère ça très bien dans le football ? Le Real Madrid. Je suis supporter du FC Barcelone, mais le Real Madrid gère très bien son effectif, son onze de départ actuel, exceptionnel, mais en veillant à ce qu'une fois les joueurs plus âgés en fin de carrière, ils soient immédiatement remplacés par de jeunes talents prometteurs capables de combler le vide », a d’abord confié Max Verstappen.