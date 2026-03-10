Laure Boulleau et Bertrand Latour : Le message d’alerte lancé sur Canal +

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présents chaque semaine sur le plateau du Canal Football Club en direct sur Canal +, Laure Boulleau et Bertrand Latour commentent toute l’actualité du football avec des avis bien tranchés. Et les deux consultants ont tiré la sonnette d’alarme au sujet de la situation d’un club très populaire et suivi par des millions de supporters en France…

Après s’être qualifié in-extremis en 8e de finale de la Ligue des Champions et avoir dernièrement chuté à domicile en Ligue 1 contre l’AS Monaco (1-3), le PSG fait donc l’objet de nombreuses critiques. Plus globalement, le visage affiché par la formation de Luis Enrique depuis le début de la saison, et son irrégularité dans les performances proposées, préoccupent certains observateurs. C’est notamment le cas de Laure Boulleau et de Bertrand Latour qui ont lancé un message d’alerte au PSG dimanche dans le Canal Football Club, sur Canal +.

«Ça ne fonctionne pas», Laure Boulleau réclame du changement sur Canal + ! https://t.co/Z7he5GhLnm — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Quand tu as tout gagné… » Selon Laure Boulleau, ce PSG version 2025-2026 manque clairement de motivation après avoir tout raflé la saison passée : « Ce que je ressens quand je vois jouer le PSG, c'est qu'ils n'ont plus la fringale de l'année dernière. Et en fait, c'est un peu l'année d'après, quand tu as tout gagné, qui n'est pas si simple à gérer. Quand tu as tout gagné, tu as moins le sens du sacrifice. Physiquement, ils seraient capables de faire certains efforts, mais psychologiquement, tu ne te rends pas compte que tu as moins le sens du sacrifice que la saison dernière (…) Luis Enrique n'a plus trop de leviers, il est inquiet mentalement pour son équipe. Son analyse est lucide maintenant. Avant, il sortait des phrases à l'opposé de ce qu'on pouvait ressentir en regardant les matches », estime l’ancienne joueuse du PSG.