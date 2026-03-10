Mercato - OM : Zidane a été contacté, c’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille où il a grandi et dont il est l’un des grands symboles à l’international, Zinedine Zidane n’a pourtant jamais porté les couleurs de l’OM, que ce soit en tant qu’entraîneur ou joueur. Et pourtant, l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France avait été approché il y a de nombreuses années, mais le deal n’avait pas pu se faire avec l’OM. Explications.

Pressenti pour reprendre les rênes de l’équipe de France après Didier Deschamps au terme de la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane va donc faire son grand retour dans le football français, 30 ans après son départ de Ligue 1 (transféré de Bordeaux à la Juventus Turin en 1996) et 20 ans après sa toute dernière apparition avec les Bleus (en finale de la Coupe du Monde 2006). Et malgré son passif avec la ville de Marseille où il a passé toute son enfance, Zidane n’a jamais porté les couleurs de l’OM. Une collaboration qui avait pourtant été proche d’aboutir au début de sa carrière de joueur…

« L’OM était sur moi » Dans un entretien accordé à L’EQUIPE en 2022, à l’occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane révélait un intérêt de l’OM à son égard l’été où il a quitté l’AS Cannes, son club formateur : « En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indiquait Zidane sur les contacts avec l’OM.