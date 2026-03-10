Un journaliste balance le salaire d’un joueur de l’OM !

Chaque saison, les salaires des joueurs de foot sont régulièrement commentés et surtout critiqués en rapport à leur prestation sur le terrain. C'est le cas pour un joueur de l'OM dont le salaire est balancé par un journaliste qui estime qu'à ce prix là, il doit faire mieux.
Depuis le début de l'année, l'OM a enchainé les désillusions et va connaître une nouvelle saison blanche. Par conséquent, plusieurs joueurs sont pointés du doigt notamment au milieu de terrain. Malgré un recrutement important, aucun joueur ne se détache concrètement. Que ce soit Roberto De Zerbi ou désormais Habib Beye, ils ont essayé plusieurs formules sans trouver la bonne. Pierre-Emile Hojbjerg, qui a récupéré le brassard de capitaine, semble toutefois être le plus régulier. Mais compte tenu de son salaire, c'est encore très insuffisant aux yeux de Walid Acherchour.
Acherchour balance sur Hojbjerg
« La réalité c’est qu’aujourd’hui, l’OM n’a pas un meilleur milieu de terrain que ces trois-là : Hojbjerg, Timber et Kondogbia. Ce sont des joueurs à gros salaire et plutôt fiables avec de l’expérience. Quand tu vois Vermeeren… il se ch… dessus à chaque fois qu’il joue, il n’est pas fait pour ce football-là. Abdelli, le costume est trop grand. Aujourd’hui finalement tu mets les trois et tu vas aller à la guerre avec eux avec leurs défauts et avec leurs qualités », lâche-t-il au micro de WinamaxTV avant de poursuivre.
«Avec les 450 000 euros qu’il prend chaque mois ce n’est pas assez»
« Ce trio, à l’OM actuellement, c’est ce que tu peux avoir de mieux au milieu de terrain. C’est peut-être une mauvaise finalité, mais c’est comme ça. Hojbjerg je l’ai critiqué toute la saison mais au final, tu n’as pas mieux que lui dans l’effectif. Il y a des défauts et des qualités, mais tu n’as pas mieux, il faut s’en satisfaire pour être top 3 en Ligue 1 même si avec les 450 000 euros qu’il prend chaque mois ce n’est pas assez. Il n’y a pas d’autre choix que de s’en satisfaire », ajoute Walid Acherchour.