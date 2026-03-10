Un journaliste balance le salaire d’un joueur de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Chaque saison, les salaires des joueurs de foot sont régulièrement commentés et surtout critiqués en rapport à leur prestation sur le terrain. C'est le cas pour un joueur de l'OM dont le salaire est balancé par un journaliste qui estime qu'à ce prix là, il doit faire mieux.

Depuis le début de l'année, l'OM a enchainé les désillusions et va connaître une nouvelle saison blanche. Par conséquent, plusieurs joueurs sont pointés du doigt notamment au milieu de terrain. Malgré un recrutement important, aucun joueur ne se détache concrètement. Que ce soit Roberto De Zerbi ou désormais Habib Beye, ils ont essayé plusieurs formules sans trouver la bonne. Pierre-Emile Hojbjerg, qui a récupéré le brassard de capitaine, semble toutefois être le plus régulier. Mais compte tenu de son salaire, c'est encore très insuffisant aux yeux de Walid Acherchour.

🔴 𝗣𝗜𝗘𝗥𝗥𝗘-𝗘𝗠𝗜𝗟𝗘 𝗛𝗢𝗝𝗕𝗝𝗘𝗥𝗚, 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 𝗘𝗧 𝗣𝗜𝗘𝗥𝗥𝗘-𝗘𝗠𝗘𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠𝗘𝗬𝗔𝗡𝗚 𝗦𝗘 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗚𝗘𝗡𝗧 𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗨𝗡 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 𝗔̀ 𝗟’𝗜𝗦𝗦𝗨𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 ! 😬



Ces trois joueurs clés envisageraient de quitter le…

Acherchour balance sur Hojbjerg « La réalité c’est qu’aujourd’hui, l’OM n’a pas un meilleur milieu de terrain que ces trois-là : Hojbjerg, Timber et Kondogbia. Ce sont des joueurs à gros salaire et plutôt fiables avec de l’expérience. Quand tu vois Vermeeren… il se ch… dessus à chaque fois qu’il joue, il n’est pas fait pour ce football-là. Abdelli, le costume est trop grand. Aujourd’hui finalement tu mets les trois et tu vas aller à la guerre avec eux avec leurs défauts et avec leurs qualités », lâche-t-il au micro de WinamaxTV avant de poursuivre.