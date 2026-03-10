Mercato - PSG : Un joueur s’annonce à Paris et menace Marquinhos !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son contrat court jusqu'en 2028, Marquinhos pourrait décider de tout arrêter dès cet été. Le Brésilien a tout gagné avec le PSG où il est une légende absolue puisqu'il est même le joueur le plus capé de l'histoire du club parisien. Mais un joueur veut déjà le détrôner.

La saison dernière, Marquinhos est définitivement devenu l'une des plus grandes légendes de l'histoire du PSG. D'une part grâce à la saison exceptionnelle des Parisiens qui a permis au Brésilien d'être le premier joueur du PSG à soulever la Ligue des champions, mais également par sa longévité. Arrivé en 2013 à Paris, Marquinhos est le joueur le plus capé de l'histoire du PSG avec 513 matches. Mais son record pourrait être menacé par Warren Zaïre-Emery. Du haut de ses 20 ans, le Titi Parisien compte déjà 169 rencontres avec le maillot du PSG et il ne compte pas s'arrêter là.

« Je me suis posé les bonnes questions … et maintenant je me sens bien et j’ai juste envie de continuer. »



Warren Zaïre-Emery détaille son retour en forme cette saison. 💪@riomavuba @BastienAL @BarniaudSeb pic.twitter.com/M4XfUNbGAJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 8, 2026

Zaïre-Emery prêt à détrôner Marquinhos « Franchement, si tout se passe bien et que tout va dans le même sens, ce serait avec fierté. Aujourd’hui, j’ai l’objectif de Marquinhos en visant les 500 matchs. Dans le vestiaire, on en rigole parce que je n’arrête pas d’enchaîner, et Marquinhos me regarde et me dit : "Toi, l’année prochaine, tu bats mon record". Tous les records sont des objectifs. Faire toute ma carrière ici serait un plaisir », lance-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.