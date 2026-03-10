Mercato - PSG : Un joueur s’annonce à Paris et menace Marquinhos !

Bien que son contrat court jusqu'en 2028, Marquinhos pourrait décider de tout arrêter dès cet été. Le Brésilien a tout gagné avec le PSG où il est une légende absolue puisqu'il est même le joueur le plus capé de l'histoire du club parisien. Mais un joueur veut déjà le détrôner.
La saison dernière, Marquinhos est définitivement devenu l'une des plus grandes légendes de l'histoire du PSG. D'une part grâce à la saison exceptionnelle des Parisiens qui a permis au Brésilien d'être le premier joueur du PSG à soulever la Ligue des champions, mais également par sa longévité. Arrivé en 2013 à Paris, Marquinhos est le joueur le plus capé de l'histoire du PSG avec 513 matches. Mais son record pourrait être menacé par Warren Zaïre-Emery. Du haut de ses 20 ans, le Titi Parisien compte déjà 169 rencontres avec le maillot du PSG et il ne compte pas s'arrêter là.
Zaïre-Emery prêt à détrôner Marquinhos
« Franchement, si tout se passe bien et que tout va dans le même sens, ce serait avec fierté. Aujourd’hui, j’ai l’objectif de Marquinhos en visant les 500 matchs. Dans le vestiaire, on en rigole parce que je n’arrête pas d’enchaîner, et Marquinhos me regarde et me dit : "Toi, l’année prochaine, tu bats mon record". Tous les records sont des objectifs. Faire toute ma carrière ici serait un plaisir », lance-t-il dans une interview accordée à Téléfoot.
Mais Warren Zaïre-Emery a un autre rêve, à savoir participer à la prochaine Coupe du monde avec l’équipe de France : « C’est le rêve de tout gosse qui fait du foot : jouer pour l’équipe de France et être appelé en A. Quand tu es dans la liste, tu te dis que tu es parmi les 23 meilleurs Français et c’est une fierté et un plaisir. Tu as juste envie d’y être. Il y aura beaucoup de concurrence, mais il faudra tout faire au quotidien pour y être. »