F1 : Une catastrophe évitée de justesse au Grand Prix d’Australie, «on a failli avoir un énorme accident»

La Formule 1 reprenait ses droits ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Australie, à Melbourne, remporté par George Russell, devant son coéquipier Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Une course qui aurait en revanche pu être marquée par un terrible accident dès le départ, qu’un pilote a réussi à éviter miraculeusement.
Le départ du Grand Prix d’Australie a tenu toutes ses promesses. Charles Leclerc a notamment réussi à passer de la quatrième à la première place dès le premier tour, tandis que Kimi Antonelli, deuxième sur la grille, a été rétrogradé jusqu’à la septième. Plusieurs pilotes ont été surpris par une procédure plus longue qu’auparavant et une extinction des feux très rapide.
« Je crois que la personne qui éteint les feux a été culottée »
« Je crois que la personne qui éteint les feux a été culottée. Parce que pour le premier départ de la saison, avec ces monoplaces... éteindre les feux si rapidement a été, je pense, une surprise pour tout le monde. Mais ça fait partie du jeu ! », a réagi Charles Leclerc, finalement troisième à l’arrivée. Si de nombreux pilotes ont été piégés, les choses auraient pu se passer bien plus mal sans les réflexes de certains. « Vous avez les 20 meilleurs pilotes du monde. C’est pour ça qu’on a réussi à faire en sorte que ça ait l’air correct », a déclaré Pierre Gasly, dixième et permettant ainsi à Alpine de décrocher son premier point de la saison. « Du virage 2 au virage 3 avec le mode ligne droite, et du virage 6 au virage 9, c'était assez limite. Est-ce qu'on doit vraiment aller à ce niveau de limite ? C'est une question pour la semaine prochaine. »
« J'ai vraiment été chanceux de passer ce premier tour »
Un départ qui aurait pu coûter très cher à Franco Colapinto. Alors que Liam Lawson a failli caler sur la grille, le coéquipier de Pierre Gasly a réussi à éviter un terrible accident grâce à un réflexe impressionnant, mais s’est tout de même fait une belle frayeur. « Au départ, on a failli avoir un énorme accident avec Liam car il est resté bloqué sur la grille, et franchement j'ai vraiment été chanceux de passer ce premier tour. J'ai été vraiment, vraiment chanceux. Je pense que ça peut arriver avec ces nouvelles voitures, mais c'était très dangereux et bizarre. Je suis content d'être passé à travers. J'ai un peu touché le mur avec l'arrière droit mais c'est tout », a confié Franco Colapinto, dans des propos relayés par Motosport.com.