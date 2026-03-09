F1 : Une catastrophe évitée de justesse au Grand Prix d’Australie, «on a failli avoir un énorme accident»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La Formule 1 reprenait ses droits ce week-end à l’occasion du Grand Prix d’Australie, à Melbourne, remporté par George Russell, devant son coéquipier Kimi Antonelli et Charles Leclerc. Une course qui aurait en revanche pu être marquée par un terrible accident dès le départ, qu’un pilote a réussi à éviter miraculeusement.

Le départ du Grand Prix d’Australie a tenu toutes ses promesses. Charles Leclerc a notamment réussi à passer de la quatrième à la première place dès le premier tour, tandis que Kimi Antonelli, deuxième sur la grille, a été rétrogradé jusqu’à la septième. Plusieurs pilotes ont été surpris par une procédure plus longue qu’auparavant et une extinction des feux très rapide.

« Je crois que la personne qui éteint les feux a été culottée » « Je crois que la personne qui éteint les feux a été culottée. Parce que pour le premier départ de la saison, avec ces monoplaces... éteindre les feux si rapidement a été, je pense, une surprise pour tout le monde. Mais ça fait partie du jeu ! », a réagi Charles Leclerc, finalement troisième à l’arrivée. Si de nombreux pilotes ont été piégés, les choses auraient pu se passer bien plus mal sans les réflexes de certains. « Vous avez les 20 meilleurs pilotes du monde. C’est pour ça qu’on a réussi à faire en sorte que ça ait l’air correct », a déclaré Pierre Gasly, dixième et permettant ainsi à Alpine de décrocher son premier point de la saison. « Du virage 2 au virage 3 avec le mode ligne droite, et du virage 6 au virage 9, c'était assez limite. Est-ce qu'on doit vraiment aller à ce niveau de limite ? C'est une question pour la semaine prochaine. »

INCROYABLE 🤯



Lawson à deux doigts de caler au départ et Colapinto à deux doigts de lui rentrer dedans ! Que c'était chaud... #AusGP #F1 pic.twitter.com/gDWCLftOjm — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 8, 2026