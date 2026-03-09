Ça chauffe avec l’entraîneur - Un joueur du PSG prend peur : «Je suis dans la mer**»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au sein d’un même club, il peut parfois y avoir des tensions. Ainsi, il n’est pas rare de voir des étincelles entre des coéquipiers. Mais voilà que ça peut aussi chauffer avec l’entraîneur. Du côté du PSG, il y a déjà des altercation entre un joueur et son technicien. Avec quelques frayeurs par la suite…

Aujourd’hui, le poste d’entraîneur du PSG est occupé par Luis Enrique. Nommé sur le banc parisien en 2023, l’Espagnol y est bien installé puisqu’il pourrait prolonger prochainement jusqu’en 2030. Avant lui, d’autres entraîneurs se sont retrouvés aux commandes du club de la capitale. En 1998, le PSG avait notamment décidé de rappeler Artur Jorge, qui avait déjà entraîné l’équipe quelques années plus tôt. Et voilà que l’arrivée de ce nouveau technicien n’a pas été une bonne nouvelle pour tous.

« Quand il arrive, il me sort » C’est ainsi qu'à l’époque, Pierre Ducrocq a notamment fait les frais de cette arrivée d’Artur Jorge au PSG. De quoi par la suite déclencher un conflit entre les deux hommes. L’ancien joueur du club de la capitale avait raconté cette histoire en 2025 pour France Bleu. C’est ainsi qu’il avait confié dans un premier temps : « Quand Artur Jorge arrive à Paris, moi je suis titulaire depuis deux ans, mais quand il arrive, il me sort. Je suis remplaçant, il fait d’autres choix. Je suis sur le banc un, deux, trois, quatre matchs et un journaliste à la fin d’un match me pose la question : « Pourquoi tu ne joues pas ? ». Moi, je suis jeune, un peu naïf, je dis : « Je ne sais pas, demandez au coach. Je ne comprends pas ». Dans Le Parisien, il y a un article avec le titre « Pierre Ducroc je ne comprends pas » ».