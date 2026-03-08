PSG - «Ce qu'il a vécu, c'est dur» : Après tant d'années, il fond en larmes en plein match

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tous ensemble, ils ont chanté, cet amour qu'ils ont pour le PSG avec leurs supporters le jour même et le lendemain. Un moment de joie et d'émotions qui n'a clairement pas laissé insensible les acteurs ayant participé à tout cela avant même le coup de sifflet final qui délivrait toute la communauté parisienne. Il raconte.

Il était attendu. A chaque saison, ce fut la même rengaine avec un sentiment fataliste que le succès n'arriverait jamais. Le PSG allait de désillusions en désillusions, de manière assez inévitable et inéluctable. Et parmi ceux qui ont pu vivre une soirée magique et unique, très peu d'entre eux sont passés par l'ascenseur émotionnel constant du taulier du vestiaire de Luis Enrique.

« Je me suis posé les bonnes questions … et maintenant je me sens bien et j’ai juste envie de continuer. »



Warren Zaïre-Emery détaille son retour en forme cette saison. 💪@riomavuba @BastienAL @BarniaudSeb pic.twitter.com/M4XfUNbGAJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 8, 2026

«C'est magnifique quand tu vois les émotions des joueurs comme Marqui qui étaient là avant» En effet. Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva après la finale de la Ligue des champions perdue contre le Bayern Munich en août 2020 (0-1), Marquinhos a également participé à la remontada contre le FC Barcelone en mars 2017. Même son de cloche pour les échecs constants à compter de la saison 2013/2014 du Paris Saint-Germain jusqu'au 31 mai 2025, date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective de la communauté parisienne. Warren Zaïre-Emery a pris part à cette épopée parisienne et a communiqué sa joie de voir son capitaine fondre en larmes après tant d'années de souffrance. « Le plus beau souvenir ? La Ligue des champions. C'est magnifique quand tu vois les émotions des joueurs comme Marqui qui étaient là avant ».