Max Verstappen contre la Formule 1 : Lewis Hamilton s’en mêle !

Pour la saison 2026, la Formule 1 a changé sa réglementation. Et cette dernière n’est pas vraiment du goût de Max Verstappen, qui l’a bien fait savoir. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs joint au débat. Et le pilote de Ferrari semble partager sensiblement le même avis que le quadruple champion du monde.

La Formule 1 a apporté des modifications pour réduire l’écart entre les voitures en piste afin de donner des courses plus palpitantes. Une nouvelle réglementation a été instaurée pour cette saison 2026, poussant les écuries à revoir entièrement la conception de leur monoplace. Et pendant les tests de pré-saison, Max Verstappen avait fait part de son mécontentement à cet égard.

Les accusations de Lewis Hamilton mettent le feu en F1 : «Ce sont des conner*es» https://t.co/igB1aZ9r7K — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

«Cela ressemble plus à de la Formule E» « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça » avait confié le pilote de Red Bull. Lewis Hamilton semble d’ailleurs partager sensiblement le même avis que le Néerlandais, autrefois son rival.