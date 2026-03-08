Max Verstappen contre la Formule 1 : Lewis Hamilton s’en mêle !

Pour la saison 2026, la Formule 1 a changé sa réglementation. Et cette dernière n’est pas vraiment du goût de Max Verstappen, qui l’a bien fait savoir. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs joint au débat. Et le pilote de Ferrari semble partager sensiblement le même avis que le quadruple champion du monde.
La Formule 1 a apporté des modifications pour réduire l’écart entre les voitures en piste afin de donner des courses plus palpitantes. Une nouvelle réglementation a été instaurée pour cette saison 2026, poussant les écuries à revoir entièrement la conception de leur monoplace. Et pendant les tests de pré-saison, Max Verstappen avait fait part de son mécontentement à cet égard.
«Cela ressemble plus à de la Formule E»
« Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça » avait confié le pilote de Red Bull. Lewis Hamilton semble d’ailleurs partager sensiblement le même avis que le Néerlandais, autrefois son rival.
«C'est totalement contraire à ce qu'est la Formule 1»
« La voiture est très agréable à piloter, c'est juste la puissance... La puissance est bonne quand on l'a, mais elle ne dure pas, et ce n'est pas très agréable... Vous savez, quand on commence le tour, on passe le dernier virage et un quart de la ligne droite à mi-régime, puis on passe à plein régime. Et c'est totalement contraire à ce qu'est la Formule 1 - à fond, attaque totale -. Là, on fait du 'lift and coast', etc. Cet aspect n'est pas très bon et je ne pense pas que les pilotes l'apprécient particulièrement » a expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par Motorsport.com et RMC Sport. Décidément, la nouvelle réglementation en Formule 1 ne fait pas l’unanimité sur la grille.