«Je n’ai jamais vécu ça de toute ma vie» : L'accident effrayant de Max Verstappen !

La saison ne commence pas de la meilleure des manières pour Max Verstappen éliminé dès la Q1 lors de la séance de qualifications en Australie, la première de l'année. Le pilote Red Bull a été victime d'un gros crash, d'autant plus effrayant qu'il ne comprend pas comment cela a pu arriver.

C'est parti pour la saison 2026 de Formule 1, et cela commence très mal pour Max Verstappen. Le pilote néerlandais, qui a plusieurs fois critiqué la nouvelle génération de monoplaces, va encore pouvoir le faire après la première séance de qualification de la saison. Et pour cause, le quadruple champion du monde n'a pu boucler le temps puisqu'il a été victime d'un crash au virage 1 au moment d'entamer son premier tour chronométré. Un accident assez violent et à pleine vitesse que Max Verstappen ne comprend pas.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Verstappen ne comprend pas son accident « Je n’ai pas encore parlé à l’équipe ni regardé les données, mais perdre la voiture comme ça au freinage, je n’ai jamais vécu ça de toute ma vie. J’ai appuyé sur la pédale et soudain tout l’essieu arrière s’est complètement bloqué, donc c’est clairement un peu étrange », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de donner des nouvelles rassurantes de son état de santé : « Oui, tout va bien. J’ai juste dû passer des radiographies pour vérifier que mes mains n’étaient pas cassées ».

«C’est quelque chose de très étrange, c’est certain» Max Verstappen a ensuite détaillé les évènements durant son accident, dans toutefois comprendre concrètement ce qu'il s'est passé : « Je pense que cela s’est déjà mal passé avant le rétrogradage, parce que dès que j’ai appuyé sur la pédale – car on rétrograde très vite juste après – cela s’est immédiatement bloqué avec peu de pression sur les freins. C’est quelque chose de très étrange, c’est certain ». La situation est donc assez effrayante et il faudra rapidement trouver une explication à la sortie de piste de Max Verstappen qui s'élancera en dernière position, selon ce qui se passera pour Lance Stroll et Carlos Sainz, pas encore certains de pouvoir prendre le départ dimanche. « Il y a encore tellement d’inconnues pour le moment sur lesquelles nous devons travailler. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain », conclut ainsi le pilote Red Bull.

