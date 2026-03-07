Mercato - Un joueur écoeure le PSG : Daniel Riolo annonce son départ, «fin de saison c’est gros transfert en Angleterre»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, le PSG a subi sa première défaite de la saison au Parc des Princes en Ligue 1. Le club de la capitale a encore buté sur l'AS Monaco, un adversaire difficile à manœuvrer en ce moment. Un joueur s'est particulièrement fait remarquer sur la pelouse et Daniel Riolo lui promet un brillant avenir. Et même un gros transfert.

Vainqueur de l'AS Monaco lors des barrages de la Ligue des champions dans la difficulté, le PSG a encore été dominé par cet adversaire en Ligue 1. Le club de la capitale rate l'opportunité de conserver une petite avance face au RC Lens au classement mais cela prouve encore que Monaco est capable de rivaliser avec les Parisiens. Et durant ce matche, un jeune joueur de 22 ans a tapé dans l'œil de Daniel Riolo.

« L’homme du match c’est Lamine Camara » Milieu de 22 ans, Lamine Camara évolue à l'AS Monaco depuis 2024. Vendredi soir, il a été particulièrement éblouissant face au PSG et fait preuve d'un potentiel incroyable. « L’homme du match c’est Lamine Camara. Depuis qu’il est revenu de la CAN, il lui a fallu un peu de temps pour digérer mais c’est un joueur essentiel qui a été un peu sous-coté, en tout cas en ce qui me concerne, je ne le voyais pas aussi fort, et au milieu c’est nettoyeur. Il sait tout faire avec le ballon, il est excellent » débute Daniel Riolo.