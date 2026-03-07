Un joueur du PSG commet une erreur fatale : Le vestiaire intervient !

Axel Cornic

Véritable prodige de la formation du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a fait des débuts fracassants. Mais depuis, il est peu à peu rentré dans le rang et cette saison alterne le bon et le moins bons, que ce soit au poste de milieu ou de latéral. Et ce n’est pas sa dernière prestation qui va changer les choses...

Il a toujours impressionné par sa maturité et sa régularité, alors qu’il n’a même pas 20 ans. Mais même Warren Zaïre-Emery a ses faiblesses et on les a vus sur la pelouse du Parc des Princes, ce vendredi, Face à l’AS Monaco, le milieu de terrain a en effet signé l’une des pires prestations de la saison, avec le PSG qui a concédé sa première défaite à domicile en Ligue 1 (1-3).

La mauvaise soirée de Zaïre-Emery Il est coupable non pas d’une, mais bien de deux erreurs cruciales qui ont emmené deux buts adverses. La mauvaise soirée a commencé dès la 27e minute, puisque Zaïre-Emery a perdu le ballon juste devant ses cages. Cela a offert l'occasion à Folarin Balogun de servir en position extrêmement favorable son coéquipier Magnes Akliouche, qui ne s’est pas fait prier pour ajuster Matveï Safonov dans les cages. Et ça ne s’est pas arrêté là, puisque le joueur du PSG est également concerné par le deuxième but monégasque d’Aleksandr Golovin, ce qui a finalement poussé Luis Enrique à le remplacer par Gonçalo Ramos.