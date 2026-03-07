Mercato - OM : Son transfert capote au dernier moment, il pique une énorme colère !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Proche de rejoindre l’OM dans le cadre d’une opération estimée à un peu plus de 30M€, un joueur est récemment revenu sur son transfert avorté. De son propre aveu, le principal intéressé pensait vraiment qu’il allait s’engager avec Marseille et a admis avoir été très en colère quand il a appris que ce ne serait pas le cas.

Après avoir dépensé 35M€ bonus compris pour s’attacher les services d'Igor Paixão, l’OM était prêt à mettre un montant presque similaire dans un autre dossier l’été dernier. Tout au long du mercato estival, Marseille a été annoncé sur la piste de Joel Ordóñez. Âgé de 21 ans, le défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Club Bruges, qui a finalement refusé de s’en séparer.

« Je pensais vraiment que j'allais à Marseille » « À l'époque, je pensais vraiment que j'allais à Marseille. L'accord était sur le point d'être conclu », a avoué Joel Ordóñez, dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. L’OM avait proposé un peu plus de 30M€ pour s’attacher les services de l’international équatorien (14 sélections), qui n’a pas vraiment apprécié que le Club Bruges ne le laisse pas partir, lui qui avait refusé de s’entraîner pendant quelques jours.