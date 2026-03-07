Mercato - OM : Son transfert capote au dernier moment, il pique une énorme colère !

Proche de rejoindre l’OM dans le cadre d’une opération estimée à un peu plus de 30M€, un joueur est récemment revenu sur son transfert avorté. De son propre aveu, le principal intéressé pensait vraiment qu’il allait s’engager avec Marseille et a admis avoir été très en colère quand il a appris que ce ne serait pas le cas.
Après avoir dépensé 35M€ bonus compris pour s’attacher les services d'Igor Paixão, l’OM était prêt à mettre un montant presque similaire dans un autre dossier l’été dernier. Tout au long du mercato estival, Marseille a été annoncé sur la piste de Joel Ordóñez. Âgé de 21 ans, le défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Club Bruges, qui a finalement refusé de s’en séparer.
« Je pensais vraiment que j'allais à Marseille »
« À l'époque, je pensais vraiment que j'allais à Marseille. L'accord était sur le point d'être conclu », a avoué Joel Ordóñez, dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad. L’OM avait proposé un peu plus de 30M€ pour s’attacher les services de l’international équatorien (14 sélections), qui n’a pas vraiment apprécié que le Club Bruges ne le laisse pas partir, lui qui avait refusé de s’entraîner pendant quelques jours.
« A ce moment-là, j'étais vraiment en colère »
« Ce fut une période très difficile, je m'en tiendrai là », a ajouté Joel Ordóñez, connu pour son tempérament assez calme. « Je suis quelqu'un qui garde toujours la tête froide, même sur le terrain. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment en colère. » Il a fini par retrouver l’OM lors de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions avec une victoire écrasante du Club Bruges (3-0), synonyme d'élimination pour les Olympiens, et avait un message à faire passer : « C'était un match très spécial. Je voulais vraiment gagner pour marquer les esprits. »