«Tu n’es pas encore prêt» : Thierry Henry craque et quitte l’entraînement !

Très peu de footballeurs peuvent se targuer d’avoir la même carrière que Thierry Henry, véritable légende vivante d’Arsenal et de l’équipe de France. Mais ça n’a pas toujours été facile pour l’attaquant, qui est récemment revenu sur son passage express à la Juventus, où il a vécu des moments très compliqués.
A la fin du siècle dernier, la Juventus avait l’un des effectifs les plus forts de la planète football, avec notamment Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Alessandro Del Piero ou encore Filippo Inzaghi. Mais il y a également eu un certain Thierry Henry, qui n’a toutefois pas fait long feu à Turin.
« J'ai essayé de rester parce que je venais d'arriver, mais je n'ai fait que regarder »
Pour CBS Sports, où il est consultant depuis plusieurs années, l’ancien international français est revenu sur cette étape à la Juventus, qui n’aura finalement duré que six mois. « Je suis arrivé et j'ai vu des joueurs du calibre de Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps et Di Livio. Sur le terrain d'entraînement, ils couraient, et avant un exercice, ils m'ont dit : “Écarte-toi, ce n'est pas encore pour toi” » a confié Thierry Henry. « J'ai essayé de rester parce que je venais d'arriver, mais je n'ai fait que regarder. Tacchinardi courait d'un poteau à l'autre jusqu'à être presque évanoui, puis il a vomi. Alors je suis retourné aux vestiaires et je me suis dit : “Je ne suis pas prêt pour ça”. On disait que cette équipe courait énormément : ils étaient prêts à se surpasser, prêts à mourir sur le terrain pour l'équipe ».
« Il a dû se dire : “Mais ils sont tous fous ici” »
Et justement, Alessio Tacchinardi se souvient de ce moment précis, où le Français avait jeté l’éponge et quitté l’entrainement. « Je me rappelle cet exercice, où Ventrone (Gian Piero Ventrone, préparateur physique de la Juventus à l’époque) nous demandait de donner toujours notre maximum. Si tu n’y arrivais pas tu devais arrêter, mais c’était... je ne dirais pas humiliant, mais lâcher n’était pas dans notre ADN. C’était très dur et je me rappelle que Ventrone le prend et lui dis : “Non, ne le fais pas, parce que tu n’es pas encore prêt” » a raconté l’ancien international italien, dans le podcast IlBianconero. « Je pense qu’il l’a dit surtout pour piquer Thierry Henry. Du coup il regarde ce que je fais et je peux le dire, j’ai terminé très mal. Titi devait le faire juste après moi et je voulais le voir, même si j'étais allongé au sol dans les vapes. Mais là, il va aux vestiaires ! Il a dû se dire : “Mais ils sont tous fous ici”. En revanche (dans sa dernière sortie), il a dit quelque chose de très beau et juste, parce que c’est un garçon extrêmement intelligent, sans parler du fait que c’est un phénomène sur le terrain. Il a dit que cette équipe et les joueurs qui la formaient, étaient prêts à mourir sur le terrain ».