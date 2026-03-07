«Tu n’es pas encore prêt» : Thierry Henry craque et quitte l’entraînement !

Axel Cornic

Très peu de footballeurs peuvent se targuer d’avoir la même carrière que Thierry Henry, véritable légende vivante d’Arsenal et de l’équipe de France. Mais ça n’a pas toujours été facile pour l’attaquant, qui est récemment revenu sur son passage express à la Juventus, où il a vécu des moments très compliqués.

A la fin du siècle dernier, la Juventus avait l’un des effectifs les plus forts de la planète football, avec notamment Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Alessandro Del Piero ou encore Filippo Inzaghi. Mais il y a également eu un certain Thierry Henry, qui n’a toutefois pas fait long feu à Turin.

« J'ai essayé de rester parce que je venais d'arriver, mais je n'ai fait que regarder » Pour CBS Sports, où il est consultant depuis plusieurs années, l’ancien international français est revenu sur cette étape à la Juventus, qui n’aura finalement duré que six mois. « Je suis arrivé et j'ai vu des joueurs du calibre de Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps et Di Livio. Sur le terrain d'entraînement, ils couraient, et avant un exercice, ils m'ont dit : “Écarte-toi, ce n'est pas encore pour toi” » a confié Thierry Henry. « J'ai essayé de rester parce que je venais d'arriver, mais je n'ai fait que regarder. Tacchinardi courait d'un poteau à l'autre jusqu'à être presque évanoui, puis il a vomi. Alors je suis retourné aux vestiaires et je me suis dit : “Je ne suis pas prêt pour ça”. On disait que cette équipe courait énormément : ils étaient prêts à se surpasser, prêts à mourir sur le terrain pour l'équipe ».