Zidane et Deschamps ont recalé Thierry Henry : «Ce n’est pas encore pour toi»

Au cours de sa carrière, un joueur comme Thierry Henry a fait saliver les plus grands clubs de la planète. Mais ça n’a pas toujours été si simple pour l’attaquant, qui est récemment revenu sur l’une des périodes les plus délicates, avec son passage à la Juventus lors de la saison 1998/1999.

Quand on pense à Thierry Henry, on pense surtout à Arsenal ou à son club formateur de l’AS Monaco, sans oublier l’équipe de France. Mais on oublie trop souvent que l’attaquant français a porté les couleurs de la Juventus. Mais ça n’a pas duré très longtemps...

« Je suis arrivé et j'ai vu des joueurs du calibre de Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps et Di Livio » Arrivé en janvier lors du mercato hivernal, Thierry Henry n’aura joué qu’une vingtaine de matchs avec la Juventus, avant de rejoindre Arsenal l’été suivant. Pourtant, il semble avoir été particulièrement marqué par ce passage express chez les Bianconeri, où il a notamment cotoyé ses compatriotes Zinedine Zidane et Didier Deschamps. « Je suis arrivé et j'ai vu des joueurs du calibre de Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps et Di Livio. Sur le terrain d'entraînement, ils couraient, et avant un exercice, ils m'ont dit : “Écarte-toi, ce n'est pas encore pour toi” » s’est-il remémoré récemment, au micro de CBS Sports.