F1 - Michael Schumacher : Le «cadeau de sa famille» sur Netflix

Pierrick Levallet

Depuis son tragique accident de ski en 2013, Michael Schumacher n’est plus apparu publiquement. L’ancien pilote de Ferrari, sacré champion du monde de F1 à sept reprises, est maintenu sous la protection de sa famille. Cette dernière s’est toutefois permise de lui offrir un cadeau diffusé sur Netflix il y a quelques années.

En décembre 2013, un tragique événement a secoué le monde de la F1. Michael Schumacher a été victime d’un grave accident de ski, qui l’a laissé entre la vie et la mort. L’Allemand est depuis sorti du coma, mais n’a plus fait aucune apparition en public. Le Baron Rouge reste sous la protection de sa famille, qui s’est permise de lui faire un cadeau avec la diffusion du film SCHUMACHER sorti en septembre 2021 sur Netflix.

«Il n'a épargné ni lui-même ni son équipe» « Michael Schumacher a redéfini l'image professionnelle d'un pilote de course et a établi de nouvelles normes. Dans sa quête de perfection, il n'a épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant aux plus grands succès. Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader » a d’abord expliqué Sabine Kehm dans des propos rapportés par Motorsport.com.