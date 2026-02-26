F1 - Michael Schumacher : Le «cadeau de sa famille» sur Netflix

Depuis son tragique accident de ski en 2013, Michael Schumacher n’est plus apparu publiquement. L’ancien pilote de Ferrari, sacré champion du monde de F1 à sept reprises, est maintenu sous la protection de sa famille. Cette dernière s’est toutefois permise de lui offrir un cadeau diffusé sur Netflix il y a quelques années.
En décembre 2013, un tragique événement a secoué le monde de la F1. Michael Schumacher a été victime d’un grave accident de ski, qui l’a laissé entre la vie et la mort. L’Allemand est depuis sorti du coma, mais n’a plus fait aucune apparition en public. Le Baron Rouge reste sous la protection de sa famille, qui s’est permise de lui faire un cadeau avec la diffusion du film SCHUMACHER sorti en septembre 2021 sur Netflix.
«Il n'a épargné ni lui-même ni son équipe»
« Michael Schumacher a redéfini l'image professionnelle d'un pilote de course et a établi de nouvelles normes. Dans sa quête de perfection, il n'a épargné ni lui-même ni son équipe, les conduisant aux plus grands succès. Il est admiré dans le monde entier pour ses qualités de leader » a d’abord expliqué Sabine Kehm dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Il a toujours séparé avec rigueur et constance sa vie privée de sa vie publique»
« Il a trouvé la force pour cette tâche et l'équilibre pour se ressourcer chez lui, auprès de sa famille, qu'il aime de façon idolâtrique. Afin de préserver sa sphère privée comme source de force, il a toujours séparé avec rigueur et constance sa vie privée de sa vie publique. Ce film raconte les deux mondes. C'est le cadeau de sa famille à leur mari et père bien-aimé » a ensuite ajouté la manager de Michael Schumacher. Netflix a d'ailleurs prévu un autre documentaire sur l'ancien pilote légendaire de Ferrari, retraçant la saison de son premier titre de champion du monde en 1994. La date de sortie reste toutefois encore à déterminer.