«Jamais senti aussi mal de ma vie...» : Wembanyama, le jour où tout aurait pu s'arrêter

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La nouvelle qui l'a coupé dans son élan. Ces derniers mois, Victor Wembanyama a perdu sa grand-mère. Une disparation qui l'avait ému au point de s'effondrer en conférence de presse et ce, quelque temps seulement après son retour à la compétition en raison d'un problème de santé qui aurait pu lui coûter très cher... voire sa carrière.

C'est seulement la troisième saison de Victor Wembanyama en NBA. Le pivot des Spurs qui a fêté son 22ème anniversaire au début de l'année s'est dit en lice pour rafler son premier titre de champion en juin prochain avec la franchise de San Antonio. Et ce, grâce à la deuxième place des Texans au classement de la conférence Ouest de l'élite du basket américain. Cependant, il y a un an de cela, avant le déplacement des Spurs à Phoenix sur le parquet des Suns, la carrière de Wemby aurait pu s'arrêter net pour cause d'une thrombose veineuse après le All-Star week-end.

Victor Wembanyama n'a pas eu à forcer cette nuit contre les Suns 👽🇫🇷



🔹17 points

🔹11 rebonds

🔹4 assists

🔹5 blocks

🔹25 minutes...



Les Spurs enchaînent une 7è victoire consécutive, la meilleure série en cours au sein de la NBA 🔥pic.twitter.com/18PTTVTyCw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2026

«Car mon bras droit n’était irrigué qu’à 5% environ» Hasard du calendrier, un an plus tard, c'est une nouvelle fois Mortgage Matchup Center que le premier match post All-Star Game a eu lieu pour les hommes de Mitch Johnson. Un souvenir douloureux pour Victor Wembanyama qui a toutefois pris part à la victoire des siens avec un total de 17 points et 11 rebonds sur le plan personnel (121-94). En conférence de presse, Wemby revenait sur cet épisode dangereux pour sa santé. « Je me sens de moins en moins fatigué, à mesure que la saison avance. Alors que l’année dernière, j’étais de plus en plus fatigué. Je me souviens que lors du All-Star Game de l’année dernière, c’est là où je me suis senti le plus mal, sur un terrain de basket, de toute ma vie. Car mon bras droit n’était irrigué qu’à 5% environ donc ça explique beaucoup de choses. Cette année, je me sens évidemment beaucoup mieux ».