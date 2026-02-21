«Jamais senti aussi mal de ma vie...» : Wembanyama, le jour où tout aurait pu s'arrêter

La nouvelle qui l'a coupé dans son élan. Ces derniers mois, Victor Wembanyama a perdu sa grand-mère. Une disparation qui l'avait ému au point de s'effondrer en conférence de presse et ce, quelque temps seulement après son retour à la compétition en raison d'un problème de santé qui aurait pu lui coûter très cher... voire sa carrière.
C'est seulement la troisième saison de Victor Wembanyama en NBA. Le pivot des Spurs qui a fêté son 22ème anniversaire au début de l'année s'est dit en lice pour rafler son premier titre de champion en juin prochain avec la franchise de San Antonio. Et ce, grâce à la deuxième place des Texans au classement de la conférence Ouest de l'élite du basket américain. Cependant, il y a un an de cela, avant le déplacement des Spurs à Phoenix sur le parquet des Suns, la carrière de Wemby aurait pu s'arrêter net pour cause d'une thrombose veineuse après le All-Star week-end.
«Car mon bras droit n’était irrigué qu’à 5% environ»
Hasard du calendrier, un an plus tard, c'est une nouvelle fois Mortgage Matchup Center que le premier match post All-Star Game a eu lieu pour les hommes de Mitch Johnson. Un souvenir douloureux pour Victor Wembanyama qui a toutefois pris part à la victoire des siens avec un total de 17 points et 11 rebonds sur le plan personnel (121-94). En conférence de presse, Wemby revenait sur cet épisode dangereux pour sa santé. « Je me sens de moins en moins fatigué, à mesure que la saison avance. Alors que l’année dernière, j’étais de plus en plus fatigué. Je me souviens que lors du All-Star Game de l’année dernière, c’est là où je me suis senti le plus mal, sur un terrain de basket, de toute ma vie. Car mon bras droit n’était irrigué qu’à 5% environ donc ça explique beaucoup de choses. Cette année, je me sens évidemment beaucoup mieux ».
«Cette année a été intéressante. Très difficile, mais ça en valait la peine»
Le discours de Victor Wembanyama a été relayé par BasketUSA. Une épreuve qui « en valait la peine ». « Je crois qu’il n’y a pas de meilleure façon de grandir que lorsque vous êtes dos au mur. Et quand je repense à 365 jours en arrière, j’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je pouvais pour m’améliorer. Je n’ai aucun regret. Je suis satisfait de la situation de l’équipe et de ma situation. Il y a encore une belle marge de progression. Mais cette année a été intéressante. Très difficile, mais ça en valait la peine ». a conclu The Alien avant de communiquer sur ses ambitions collectives avec les Spurs.
« Bien sûr que je joue pour le titre. L’histoire montre que ce sont presque toujours les équipes classées première et deuxième à l’issue de la saison régulière qui remportent le titre. Nous sommes donc clairement des prétendants, nous sommes clairement dans la course au titre. Mais rien ne remplace l’expérience des playoffs. Nous sommes impatients d’apprendre, impatients de savoir comment cela va se passer. Mais ce qui est certain, c’est que nous ferons de notre mieux pour être prêts pour la fin du mois d’avril ».