JO d'hiver 2026 : La célébration qui pourrait rapporter le jackpot à une athlète

Amadou Diawara

Jutta Leerdam fait sensation aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. En effet, l'athlète néerlandaise de 27 ans a remporté deux médailles en patinage de vitesse. Ayant décroché l'argent au 500m, Jutta Leerdam est championne au 1000m. D'ailleurs, elle a battu un record olympique en prime. Pour célébrer son sacre, Jutta Leerdam a exhibé sa brassière Nike, son sponsor, juste après avoir franchi la ligne d'arrivée. Un geste qui a fait le buzz et qui lui a permis de toucher le jackpot. En effet, la fiancée de Jake Paul - célèbre boxeur et YouTubeur - aurait empoché près de 850 000€.

Jutta Leerdam et Jake Paul, un couple à la Taylor Swift et Travis Kelce ? Après avoir touché près de 850 000€ grâce à sa célébration, Jutta Leerdam pourrait encore s'en mettre plein les poches après les JO d'hiver 2026. D'après le professeur Rob Wilson, spécialisé dans le commerce et la finance du sport, les gains de la patineuse devraient exploser. Ce qui ne dépendrait pas exclusivement de Jake Paul. Au-delà de sa relation amoureuse avec le boxeur et de ses performances sportives, Jutta Leerdam a signé des contrats juteux avec des sponsors tels que Nike ou Red Bull. De surcroit, elle a une grosse communauté sur les réseaux sociaux : près de 6,5 millions de suiveurs sur Instagram et plus de 3 millions sur Tik Tok.