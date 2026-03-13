Interrogé sur Lionel Messi, Kylian Mbappé s'agace !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont cohabité au PSG pendant deux saisons. En effet, la Pulga a rejoint le Français à Paris en juillet 2023, avant de s'exiler à l'Inter Miami lors de l'été 2025. Interrogé sur Leo Messi, Kylian Mbappé s'est emporté, affichant un énorme regret sur son passage dans l'hexagone.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a jamais trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, la Pulga s'est envolée vers Paris, avant de signer librement et gratuitement au PSG.

Improbable, il propose ses services au PSG et à Luis Enrique (c’est très osé) ! https://t.co/7vEFWFRTnM — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Nous parlons du meilleur joueur de l’histoire du football» Lors de son arrivée dans la capitale française, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Alors que le PSG ne lui a pas proposé de prolonger, l'international argentin a migré vers les Etats-Unis. En effet, Leo Messi a rejoint l'Inter Miami de David Beckham pour 0€.