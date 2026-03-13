Interrogé sur Lionel Messi, Kylian Mbappé s'agace !

Kylian Mbappé et Lionel Messi ont cohabité au PSG pendant deux saisons. En effet, la Pulga a rejoint le Français à Paris en juillet 2023, avant de s'exiler à l'Inter Miami lors de l'été 2025. Interrogé sur Leo Messi, Kylian Mbappé s'est emporté, affichant un énorme regret sur son passage dans l'hexagone.
En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a jamais trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière, la Pulga s'est envolée vers Paris, avant de signer librement et gratuitement au PSG.
«Nous parlons du meilleur joueur de l’histoire du football»
Lors de son arrivée dans la capitale française, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Alors que le PSG ne lui a pas proposé de prolonger, l'international argentin a migré vers les Etats-Unis. En effet, Leo Messi a rejoint l'Inter Miami de David Beckham pour 0€.
«Il n’a pas eu le respect qu’il méritait en France»
Transféré de l'AS Monaco au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était présent lorsque Lionel Messi a déménagé à Paris. En effet, les deux stars ont évolué ensemble sous les couleurs rouge et bleu pendant deux années. Interrogé par la Gazzetta dello Sport en juin 2023, Kylian Mbappé a lâché toutes ses vérités sur le départ de Leo Messi, poussant un énorme coup de gueule. « Nous parlons potentiellement du meilleur joueur de l’histoire du football. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand quelqu’un comme Messi part. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu’il soit parti. Nous parlons de Messi. Il doit être respecté, et au lieu de cela, il n’a pas eu le respect qu’il méritait en France. C’est dommage, mais ça s’est passé comme ça. Nous devrons faire ce que nous pouvons pour le remplacer », a pesté l'actuel numéro 10 du Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves librement et gratuitement il y a près d'un an et demi.