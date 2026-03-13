Nouvelle catastrophe pour le PSG, la déclaration qui rappelle de (très) mauvais souvenirs…

La fin de saison du PSG s’annonce passionnante. Le club de la capitale est au coude à coude avec le RC Lens en championnat, mais il est également toujours engagé en Ligue des champions avec notamment une victoire 5-2 contre Chelsea lors de son huitième de finale aller. Toutefois, une catastrophe peut encore toucher Paris, ce qui pourrait raviver de très mauvais souvenirs.
Ce week-end, le PSG est exempté de championnat. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé devaient initialement affronter le FC Nantes, mais ils ont obtenu le report de cette affiche, située entre les deux huitièmes de finale de Ligue des champions du club de la capitale. Les Parisiens se déplaceront sur la pelouse de Chelsea le 17 mars, après s’être imposés 5-2 lors du match aller.
Le PSG victime d’une nouvelle remontada ?
Le PSG possède donc une avance confortable, mais rien n’est fait encore. Chelsea voudra créer la surprise, et l’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, y croit, comme il l’a affirmé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. «J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des Champions. Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine, après ce match important demain (face à Newcastle). »
Le PSG avait quatre buts d’avance contre le FC Barcelone…
Le PSG sait mieux que quiconque que la Ligue des champions peut parfois réserver bien des surprises En mars 2017, face au FC Barcelone, les Parisiens s’étaient imposés 4-0 au Parc des princes, mais ils avaient complètement craqué lors du match retour. Emmenés par un Neymar étincelant, qui était alors encore au Barça, les Espagnols s’étaient finalement qualifiés pour les quarts de finale grâce à une improbable victoire sur le score de 6-1, qui avait alors donné naissance au terme "remontada". Les Blaugrana étaient d’ailleurs coachés ce soir-là par un certain Luis Enrique, qui est désormais du côté parisien.