Nouvelle catastrophe pour le PSG, la déclaration qui rappelle de (très) mauvais souvenirs…

Alexis Brunet

La fin de saison du PSG s’annonce passionnante. Le club de la capitale est au coude à coude avec le RC Lens en championnat, mais il est également toujours engagé en Ligue des champions avec notamment une victoire 5-2 contre Chelsea lors de son huitième de finale aller. Toutefois, une catastrophe peut encore toucher Paris, ce qui pourrait raviver de très mauvais souvenirs.

Ce week-end, le PSG est exempté de championnat. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé devaient initialement affronter le FC Nantes, mais ils ont obtenu le report de cette affiche, située entre les deux huitièmes de finale de Ligue des champions du club de la capitale. Les Parisiens se déplaceront sur la pelouse de Chelsea le 17 mars, après s’être imposés 5-2 lors du match aller.

Le PSG victime d’une nouvelle remontada ? Le PSG possède donc une avance confortable, mais rien n’est fait encore. Chelsea voudra créer la surprise, et l’entraîneur des Blues, Liam Rosenior, y croit, comme il l’a affirmé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. «J’ai vu des équipes revenir d’un retard de trois buts de nombreuses fois en Ligue des Champions. Nous avons toujours une bonne chance si nous marquons le premier but la semaine prochaine, après ce match important demain (face à Newcastle). »