EXCLU - Mercato - LOSC : Jonathan David, l’offensive XXL de Naples !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec le LOSC, Jonathan David est l’un des attaquants les plus courtisés sur la scène européenne. Et après l’Angleterre, c’est l’Italie qui fait le forcing.

Avec 16 buts et 4 passes décisives, Jonathan David confirme une nouvelle fois sa capacité à être important et décisif en Ligue 1. Et après cinq saisons pleines au LOSC, l’international canadien de 25 ans va pouvoir franchir un cap important dans sa carrière. En fin de contrat, il s’offre à un marché des transferts tout heureux de voir une telle proie libre comme l’air. Comme révélé par le10sport.com, Jonathan David fait l’objet d’une guerre en Angleterre, qui a sa préférence initiale. Arsenal, Tottenham et Manchester United sont en pole position. Mais ces derniers jours, c’est l’Italie qui mène une nouvelle offensive.

Naples frappe très fort !

Selon nos informations exclusives, Naples vient de signer une grosse offensive pour Jonathan David. Une très belle offre a été faite à l’attaquant de Lille. Mais pour l’heure, le Canadien semble hésitant à l’idée de s’engager à Naples. De leur côté, les décideurs napolitains exercent un gros pressing pour le convaincre… Toujours en Italie, la Juventus et l’Inter Milan ont ouvert des discussions avec son entourage.