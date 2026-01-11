F1 - Séparation avec Verstappen : La rupture est validée !

Pierrick Levallet

Après le départ de Sergio Pérez, Red Bull a entamé la saison 2025 de F1 avec Max Verstappen et Liam Lawson. Le Néo-Zélandais n’a toutefois pas convaincu au sein de l’écurie autrichienne et a donc été remplacé par Yuki Tsunoda. Le pilote de 23 ans a ainsi retrouvé sa place chez Racing Bulls. Et Peter Bayer n’a pas manqué de valider le retour de l’ex-coéquipier de Max Verstappen.

«Il était déjà avec nous en tant que pilote de réserve» « Nous le connaissions depuis cette journée tristement célèbre à Zandvoort. Il était déjà avec nous en tant que pilote de réserve, et c’était quelqu’un qui s’intégrait toujours bien dans l’équipe » a d’abord expliqué le PDG de Racing Bulls dans des propos rapportés par NextGen-Auto.