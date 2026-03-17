Mercato - PSG : Le transfert «honteux» qui a fait parler dans le vestiaire !

Pierrick Levallet

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été spécialement très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées afin de ne pas déstabiliser l’effectif de Luis Enrique. Un transfert a toutefois fait parler dans le vestiaire parisien, et pas forcément de la meilleure des manières.

Ces derniers mois, le PSG a été plutôt discret sur le mercato contrairement à l’OM. Le club de la capitale n’a enregistré que quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver. Les dirigeants parisiens ne souhaitaient pas trop chambouler l’effectif de Luis Enrique. C’est dans cette optique que seuls Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont débarqué chez les Rouge-et-Bleu. Un transfert a toutefois attiré l’attention, et pas forcément en bien.

Mercato - PSG : «J'étais mal», il a vécu l'enfer après son départ ! https://t.co/XF2j07a1FJ — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Un transfert a fait réagir dans le vestiaire du PSG D’après les informations de L’Equipe, le recrutement de Dro Fernandez a en effet fait parler dans le vestiaire du côté des jeunes du PSG. La venue du talent de 18 ans formé au FC Barcelone a marqué les esprits, alors que les jeunes pousses du centre de formation peinent à se faire une place dans le groupe de Luis Enrique. Certains pourraient ainsi envisager l’idée d’un départ à l’issue de la saison, afin de tenter leur chance ailleurs. Chez les Blaugrana, le transfert de Dro Fernandez n’avait pas fait non plus l’unanimité, au contraire. Joan Laporta n’avait pas caché son mécontentement.