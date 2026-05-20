Trois ans plus tard, Neymar est enfin de retour avec le Brésil : Un coup de poker gagnant signé Marquinhos pour la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Près de trois années se sont écoulées depuis la dernière apparition de Neymar avec le maillot du Brésil sur les épaules, une éternité. L'attaquant de Santos a été la surprise de la liste des joueurs retenus par Carlo Ancelotti pour participer à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Le sélectionneur de la Seleçao aurait « cédé » à la pression de Marquinhos et de ses coéquipiers.

Lundi, le moment tant attendu par Neymar et ses fans est arrivé. Carlo Ancelotti a communiqué sa liste des joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs auriverde pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). Et Neymar, près de trois ans après sa dernière sélection (octobre 2023), a été rappelé par le sélectionneur du Brésil. Sortant d'une cascade de blessures et affichant un niveau athlétique bien loin de ses belles heures, Neymar s'est effondré émotionnellement lors du visionnage de la liste des convoqués pour le Mondial en Amérique du nord.

«Vinicius Jr, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, tout le monde voulait Neymar» Correspondant de L'Equipe au Brésil, Eric Frozio a été joint par L'Equipe du soir lundi et a fait savoir que certains membres du vestiaire de la Seleçao, dont Marquinhos, seraient montés au créneau auprès de Carlo Ancelotti pour que Neymar prenne part au voyage à la Coupe du monde. « Je crois qu'il a cédé à la pression populaire. Pas seulement, mais celle de son équipe, de ses joueurs qui forment sa colonne vertébrale. Et pas des moindres. Vinicius Jr, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, tout le monde voulait Neymar. Tout le monde rejettait la responsabilité d'un éventuel échec en Coupe du monde et tout le monde voulait que Neymar fasse partie de ce groupe. Ancelotti, l'un dans l'autre, avec la pression populaire, s'est dit : 'pourquoi je me priverais d'un élément dont on me reprochera de ne pas l'avoir pris s'il nous arrive une bricole à la Coupe du monde ?' Il y a un mois de préparation pour le remettre d'aplomb et essayer de redynamiser un joueur qui est vraiment sur la pente descendante ».