«Je ne regarde pas» : Eric Cantona arrête les frais avec l'OM... et déclare sa flamme à Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La cérémonie de clôture du festival de Cannes approche. Sur la croisette pour l'occasion, Eric Cantona s'est livré à Brut, partenaire officiel du festival afin de tout déballer sur sa rupture quasi totale avec le football. Le Marseillais ne regarde même plus l'OM quand bien même il éprouve de l'affection pour le coach du PSG et son idéologie : Luis Enrique.

Enfant du pays, Eric Cantona a porté les couleurs de l'Olympique de Marseille à 43 reprises. Le natif de la cité phocéenne est devenu une légende loin du Vélodrome. Débutant à l'AJ Auxerre, son club formateur, c'est en Angleterre au début de l'ère de la Premier League que « King Eric » s'est bâti la notoriété qui est la sienne aujourd'hui dans le monde du football. Tout d'abord à Leeds puis à Manchester United entre 1992 et 1997. A 31 ans, Cantona mettait un terme à sa carrière et prenait la décision de se couper du monde du football et de l'OM pour une raison simple.

«Depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai fui un peu tout ça» En interview avec Aymeric Goetschy pour Brut, l'ancien joueur de l'OM reconverti en acteur et en chanteur a livré les coulisses de son éloignement du football qui n'était autre que sa drogue. « Vous n'avez plus du tout de rapport avec le foot ? Non, parce que le foot, je l'ai vécu très intensément avec des injections d'adrénaline trois fois par semaine. C'est très intense, c'est une drogue dure. Quand j'ai décidé d'arrêter j'avais 30 ans. Je n'ai pas été forcé d'arrêter, j'aurais pu encore jouer 10 ans peut-être. Le meilleur moyen de ne pas être prisonnier de son passé, c'est de passer par d'autres choses et être passionné par d'autres choses. Du coup, je me suis très vite dit qu'il ne fallait pas regarder les matchs. Parce que c'est comme si tu croisais ton dealer. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, j'ai fui un peu tout ça ».