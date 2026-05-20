Mourinho «ne va pas y arriver avec ce vestiaire» : Daniel Riolo prédit un grand ménage au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

José Mourinho de retour treize ans après son départ ? C'est la grosse information transfert qui anime l'actualité du Real Madrid ces derniers temps. L'entraîneur du Benfica Lisbonne se rapproche de jour en jour d'une nouvelle nomination à la Casa Blanca. L'autoritaire coach portugais va cependant droit dans le mur si des changements ne sont pas opérés dans le groupe merengue aux yeux de Daniel Riolo.

La valse des entraîneurs continue au Real Madrid. Depuis le départ de Carlo Ancelotti pour la sélection brésilienne au printemps 2025, deux coachs se sont assis sur le banc de touche du club merengue en les personnes de Xabi Alonso remplacé par Alvaro Arbeloa en janvier dernier. L'ancien latéral droit du Real Madrid, un temps entraîné par José Mourinho à la Casa Blanca, devrait voir The Special One prendre à son tour sa place.

«On a pris un mec comme lui, uniquement dans un souci de remettre de l'autorité» Une décision forte de la part du président Florentino Pérez qui en dit long sur ses priorités un an après avoir nommé Xabi Alonso afin de construire avec le technicien aux commandes et un projet de jeu clair. Néanmoins, hormis Mourinho, le Real Madrid n'a pas énormément de solutions à disposition au vu de la réticence de Jürgen Klopp de quitter ses fonctions de directeur du football mondial chez Red Bull et l'engagement de Mauricio Pochettino envers la Team USA. Lors de la diffusion de l'After Foot lundi soir, Daniel Riolo s'est attardé sur le cas Mourinho et sur ce que cela va signifier pour le Real Madrid. « On a pris un mec comme lui, uniquement dans un souci de remettre de l'autorité ».