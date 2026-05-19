José Mourinho va frapper très fort au Real Madrid : «L'attitude de Mbappé est inacceptable pour lui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela semble désormais assez clair, José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Le technicien portugais va faire son grand retour au sein de la Casa Blanca qui avait clairement besoin d'un coach avec sa poigne pour tenir ce vestiaire qui semble avoir explosé en plein vol. Et Kylian Mbappé reçoit déjà un avertissement.

Au terme d'une saison très compliquée qui va se termine sans trophée, le Real Madrid devrait connaître une révolution cet été. Alors que ni Xabi Alonso ni Alvaro Arbeloa ne sont parvenus à gérer le vestiaire merengue, Florentino Pérez a pris une décision radicale en choisissant de faire revenir José Mourinho. Un choix fort qui témoigne de la volonté de la direction du Real Madrid d'apporter un coach capable de mettre la main sur ce vestiaire, quitte à prendre des décisions fortes. D'ailleurs, Nuno Luz, journaliste portugais très proche de José Mourinho, assure que l'attitude de Kylian Mbappé ces dernières semaines ne passera pas avec le Special One.

Un proche de Mourinho annonce la couleur « Il doit avoir le pouvoir de choisir les joueurs qui l'accompagneront au combat, si l'on peut dire. Mourinho est quelqu'un qui exige du travail et ce genre d'attitude de la part de Mbappé est inacceptable pour lui », confie-t-il au micro d'El Larguero avant de donner son ressenti sur l'état du vestiaire du Real Madrid au terme d'une saison plus que compliquée.