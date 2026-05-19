José Mourinho va frapper très fort au Real Madrid : «L'attitude de Mbappé est inacceptable pour lui»

Cela semble désormais assez clair, José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Le technicien portugais va faire son grand retour au sein de la Casa Blanca qui avait clairement besoin d'un coach avec sa poigne pour tenir ce vestiaire qui semble avoir explosé en plein vol. Et Kylian Mbappé reçoit déjà un avertissement.
Au terme d'une saison très compliquée qui va se termine sans trophée, le Real Madrid devrait connaître une révolution cet été. Alors que ni Xabi Alonso ni Alvaro Arbeloa ne sont parvenus à gérer le vestiaire merengue, Florentino Pérez a pris une décision radicale en choisissant de faire revenir José Mourinho. Un choix fort qui témoigne de la volonté de la direction du Real Madrid d'apporter un coach capable de mettre la main sur ce vestiaire, quitte à prendre des décisions fortes. D'ailleurs, Nuno Luz, journaliste portugais très proche de José Mourinho, assure que l'attitude de Kylian Mbappé ces dernières semaines ne passera pas avec le Special One.
Un proche de Mourinho annonce la couleur
« Il doit avoir le pouvoir de choisir les joueurs qui l'accompagneront au combat, si l'on peut dire. Mourinho est quelqu'un qui exige du travail et ce genre d'attitude de la part de Mbappé est inacceptable pour lui », confie-t-il au micro d'El Larguero avant de donner son ressenti sur l'état du vestiaire du Real Madrid au terme d'une saison plus que compliquée.
«Ce genre d'attitude de la part de Mbappé est inacceptable pour lui»
« L’impression que nous avons d’ici, c’est qu’il s’agit d’enfants riches avec beaucoup d’argent et qu’il faut une main de fer pour remettre de l’ordre. La situation à Madrid est inconcevable. Il y a des joueurs qui se disputent dans le vestiaire, l’entraîneur dit une chose et le joueur en dit une autre. C'est un manque de respect envers le Real Madrid et le club a besoin de regagner le respect »., ajoute Nuno Luz.