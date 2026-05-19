Real Madrid : Une page de 13 ans se tourne, l'hommage de Kylian Mbappé sur Instagram

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un long et riche chapitre de la carrière de Dani Carvajal touche à sa fin. Au fil des années, il s'est érigé au rang d'icône du Real Madrid. Mais après une vie passée à Madrid, il va plier bagage au cours du mercato estival qui coïncide avec l'expiration de son contrat dans la capitale espagnole. Kylian Mbappé fait ses adieux à son capitaine sur Instagram.

« Je pars avec mon coeur rempli et avec une fierté éternelle, sachant que j'ai tout donné pour ce club ». C'est officiel. Après 13 saisons passées avec l'équipe première du Real Madrid, en ajoutant ses deux années à la Castilla et ses 8 piges au centre de formation, une énorme page de la vie de Dani Carvajal se tourne en cette fin de mois de mai. Une aventure de 23 ans, lui qui en a 34, arrive à son terme. Le capitaine du Real Madrid se retire sur une saison blanche, mais a toute la gratitude de son président Florentino Pérez.

«Dani Carvajal est une légende et un symbole du Real Madrid et de son centre de formation» Dans un communiqué officiel, le patron de la Casa Blanca n'a pas tari d'éloges à l'égard de Dani Carvajal. « Dani Carvajal est une légende et un symbole du Real Madrid et de son centre de formation. Son image aux côtés de notre cher et regretté Alfredo Di Stéfano, posant la première pierre de la Ciudad Real Madrid, restera à jamais gravée dans le cœur de tous les madridistas et dans l’histoire de notre club. Carvajal a toujours incarné de manière exemplaire les valeurs du Real Madrid. C'est ici sa maison, et ça le restera toujours ».