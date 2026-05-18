Real Madrid : La demande spéciale de José Mourinho avant de signer son contrat

Axel Cornic

Toujours sous contrat avec Benfica, José Mourinho devrait bientôt changer de club, puisque sauf énorme rebondissement il va faire son grand retour au Real Madrid. Après une saison marquée par les tensions et les guerres d’égos, le président Florentino Pérez a en effet décidé de faire appel à celui qui a déjà occupé le banc madrilène de juillet 2010 à juin 2013.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont boucler une deuxième saison consécutive sans le moindre trophée majeur. Inacceptable dans un club comme le Real Madrid, où Florentino Pérez semble planifier une énorme révolution. Et un premier pas aurait été fait, avec l’arrivée d’un nouvel entraineur.

Un retour de Mourinho, même Arbeloa est fan José Mourinho, qui a fait la Une de la presse madrilène ces dernières semaines, aurait vraisemblablement trouvé un accord pour rejoindre le Real Madrid. Une sorte de retour au passé, puisque tout le monde se souvient de la période où le Special One a pris les rênes des Merengue eu début des années 2010, avec une équipe remplie de stars. Et son arrivée semble déjà faire l’unanimité, même auprès de celui qu’il devrait remplacer. « Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, je considère José Mourinho comme le numéro 1. C'est l'un des nôtres » a expliqué l’actuel coach Alvaro Arbeloa. « S'il revient, je serai très heureux de le revoir à la maison. Je le pensais il y a un mois et je continuerai à le penser ».