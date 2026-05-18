Transferts au Real Madrid : Voilà les trois priorités de José Mourinho sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

José Mourinho disposerait d’un accord verbal pour un contrat de deux ans avec le Real Madrid, mettant fin au suspense concernant le successeur d’Alvaro Arbeloa sur le banc merengue. A l’approche du mercato estival, le Special One aurait déjà identifié trois renforts défensifs pour l’aider dans sa mission à en croire le journaliste Sacha Tavolieri sur le réseau social X.

Cela ne fait désormais plus de doute : José Mourinho va faire son retour au Real Madrid. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé l’existence d’un accord verbal entre le club espagnol et le Special One, qui va s’engager pour les deux prochaines années. Après y avoir passé trois années (2010-2013), Mourinho est rappelé pour tenter de relancer un club en pleine crise sportive, restant sur deux saisons sans aucun trophée majeur remporté.

Trois défenseurs attendus Et pour mener à bien sa mission, José Mourinho a déjà programmé trois transferts pour cet été. Selon les informations divulguées par le journaliste Sacha Tavolieri sur son compte X, un arrière droit, un arrière gauche et un défenseur central sont d’ores et déjà attendus par le Special One. On sait déjà que du mouvement est attendu sur le mercato estival après la saison ratée et les problèmes identifiés dans l’effectif.