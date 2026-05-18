Transferts au Real Madrid : Voilà les trois priorités de José Mourinho sur le mercato !

José Mourinho disposerait d’un accord verbal pour un contrat de deux ans avec le Real Madrid, mettant fin au suspense concernant le successeur d’Alvaro Arbeloa sur le banc merengue. A l’approche du mercato estival, le Special One aurait déjà identifié trois renforts défensifs pour l’aider dans sa mission à en croire le journaliste Sacha Tavolieri sur le réseau social X.
Cela ne fait désormais plus de doute : José Mourinho va faire son retour au Real Madrid. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a révélé l’existence d’un accord verbal entre le club espagnol et le Special One, qui va s’engager pour les deux prochaines années. Après y avoir passé trois années (2010-2013), Mourinho est rappelé pour tenter de relancer un club en pleine crise sportive, restant sur deux saisons sans aucun trophée majeur remporté.
Trois défenseurs attendus
Et pour mener à bien sa mission, José Mourinho a déjà programmé trois transferts pour cet été. Selon les informations divulguées par le journaliste Sacha Tavolieri sur son compte X, un arrière droit, un arrière gauche et un défenseur central sont d’ores et déjà attendus par le Special One. On sait déjà que du mouvement est attendu sur le mercato estival après la saison ratée et les problèmes identifiés dans l’effectif.
Arbeloa valide la piste Mourinho
Reste à voir désormais si José Mourinho est candidat idéal pour redresser la situation du Real Madrid, un sujet qui fait grandement parler en Espagne. Interrogé ce week-end, Alvaro Arbeloa, qui s’apprête à laisser la place au Portugais, validait la piste : « Pour moi, comme ancien joueur et comme Madridista, je considère José Mourinho comme le numéro 1. C'est l'un des nôtres. S'il revient, je serai très heureux de le revoir à la maison. Je le pensais il y a un mois et je continuerai à le penser ».