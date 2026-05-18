Transfert de Leonardo Balerdi : L’annonce qui relance son avenir à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche soir, Leonardo Balerdi a disputé son 200e match sous les couleurs de l’OM, à l’occasion de la victoire face au Stade Rennais (3-1), et peut-être son dernier. Le défenseur âgé de 27 ans est annoncé vers un départ cet été et a déjà un accord en ce sens avec le club, qu’il n’a pas voulu confirmer.

Opposé au Stade Rennais dimanche pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l’OM s’est imposé (3-1), se qualifiant ainsi pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Une petite consolation au terme d’une saison très mouvementée à l’issue de laquelle les objectifs fixés l’été dernier n’ont pas été atteints. Une rencontre particulière pour Leonardo Balerdi, puisqu’elle était sa 200e avec Marseille, où il est arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund.

« C’était quelque chose qui m’a vraiment touché » « Je voulais ça. Si ça ne s’était pas fini comme ça, je n’aurais pas été content. Il fallait gagner, en plus ici à la maison. 200 matchs, c’était quelque chose de spécial. En plus ici, avec ce club, dans ce stade, c’était quelque chose qui m’a vraiment touché », a confié l’international argentin (11 sélections) au micro de BFM Marseille. « C’est le plus important. On doit rester positifs, même si c’était dur. Finir ici avec une victoire et une qualification, c’est magnifique », a poursuivi Leonardo Balerdi, avouant que « c’était un peu une revanche pour nous. C’était très important pour le club et on le savait en tant que joueurs. On a gagné, c’est le plus important. »