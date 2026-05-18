«J’y vais en courant» : Le poste qui pourrait pousser Samir Nasri à quitter Canal+ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est consultant sur Canal+ depuis un certain temps, Samir Nasri n’a jamais caché son envie de devenir un jour entraîneur. En ce sens, l’ancien international français aimerait bien entraîner l’OM ou Manchester City, deux des clubs par lesquels il est passé en tant que joueur, mais serait également très intéressé si le poste de sélectionneur de l’Algérie se libérait.

Comme il l’a déjà exprimé, Samir Nasri a l’envie de devenir entraîneur à l’avenir. « Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie. Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille », avait expliqué l’ancien joueur formé à l’OM et passé ensuite par Arsenal et Manchester City notamment.

« Tu viens tu me dis : “Tu veux entraîner l’équipe d’Algérie”, mais j’y vais en courant » Mais il n’y a pas que ces clubs-là qui font rêver Samir Nasri. Dans le podcast RESPECT, l’ancien itnernational français (41 sélections) a fait savoir qu’il était très intéressé par le poste de sélectionneur de l’Algérie : « Je fais quoi si on m’appelle pour entraîner l’Algérie ? J’y vais en courant. Pourquoi j’y vais en courant ? Parce que c’est pas la même. Mon rapport vis-à-vis de l’Algérie a changé. Quand j’étais jeune, moi, j’ai toute ma famille qui était là. Je ne faisais pas ces voyages en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu voies tes racines, ton rapport avec ton pays n’est plus le même. Demain, tu viens tu me dis : “Tu veux entraîner l’équipe d’Algérie”, mais j’y vais en courant. Demain, si tu me dis est-ce que tu veux conseiller un joueur, je vais dire aux joueurs : “Servez-vous de notre exemple.” On n'a peut-être pas été apprécié à notre juste valeur ici. Peut-être que si tu vas dans le pays de tes ancêtres, peut-être que là-bas on va te respecter. Il y a des choses que tu peux faire, c’est différent. »