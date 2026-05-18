«J’y vais en courant» : Le poste qui pourrait pousser Samir Nasri à quitter Canal+ !

S’il est consultant sur Canal+ depuis un certain temps, Samir Nasri n’a jamais caché son envie de devenir un jour entraîneur. En ce sens, l’ancien international français aimerait bien entraîner l’OM ou Manchester City, deux des clubs par lesquels il est passé en tant que joueur, mais serait également très intéressé si le poste de sélectionneur de l’Algérie se libérait.
Comme il l’a déjà exprimé, Samir Nasri a l’envie de devenir entraîneur à l’avenir. « Pour l’instant, ça a toujours été freiné par une seule chose : ma vie personnelle. Je partage mon temps entre Paris et Dubaï pour continuer de voir mon fils qui grandit tout doucement. Mais j’ai l’envie. Le rêve c’est d’entraîner Marseille ou City ? Marseille. City aussi bien sûr, mais Marseille », avait expliqué l’ancien joueur formé à l’OM et passé ensuite par Arsenal et Manchester City notamment.
« Tu viens tu me dis : “Tu veux entraîner l’équipe d’Algérie”, mais j’y vais en courant »
Mais il n’y a pas que ces clubs-là qui font rêver Samir Nasri. Dans le podcast RESPECT, l’ancien itnernational français (41 sélections) a fait savoir qu’il était très intéressé par le poste de sélectionneur de l’Algérie : « Je fais quoi si on m’appelle pour entraîner l’Algérie ? J’y vais en courant. Pourquoi j’y vais en courant ? Parce que c’est pas la même. Mon rapport vis-à-vis de l’Algérie a changé. Quand j’étais jeune, moi, j’ai toute ma famille qui était là. Je ne faisais pas ces voyages en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu voies tes racines, ton rapport avec ton pays n’est plus le même. Demain, tu viens tu me dis : “Tu veux entraîner l’équipe d’Algérie”, mais j’y vais en courant. Demain, si tu me dis est-ce que tu veux conseiller un joueur, je vais dire aux joueurs : “Servez-vous de notre exemple.” On n'a peut-être pas été apprécié à notre juste valeur ici. Peut-être que si tu vas dans le pays de tes ancêtres, peut-être que là-bas on va te respecter. Il y a des choses que tu peux faire, c’est différent. »
« Aujourd’hui, le travail de consultant, à Paris, me permet de concilier vie personnelle et professionnelle »
Au mois de septembre dernier auprès de Ouest-France, Samir Nasri avait expliqué que sa carrière d’entraîneur ne commencerait pas tout de suite. « Pas maintenant. Je viens de prolonger quatre ans à Canal+, donc… En fait, j’aimerais bien, mais ma vie, aujourd’hui, ne le permet pas. Je suis quelqu’un qui n’a pas de demi-mesure », a-t-il déclaré. « Si je m’implique dans quelque chose, je le fais à fond. Et je sais que, demain, si je suis entraîneur, ma vie ne sera consacrée qu’à ça. Passer du temps avec mon fils (né en 2018), qui vit à Dubaï, n’est pas compatible avec ce métier. Aujourd’hui, le travail de consultant, à Paris, me permet de concilier vie personnelle et professionnelle. Il faut que mon fils grandisse. Après, on verra. »