«J'ai commis une erreur» : Cette grande décision qu’Antoine Griezmann regrette aujourd’hui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Griezmann a fait ses adieux aux supporters de l’Atlético de Madrid ce dimanche soir, à l’issue de son 500e match avec les Colchoneros. L’occasion pour le futur joueur d’Orlando (MLS) faire à nouveau son mea culpa pour son transfert au FC Barcelone à l’été 2019.

L’émotion était forte dimanche soir, dans le Riyadh Air Metropolitano. Antoine Griezmann a disputé son 500e match avec l’Atlético de Madrid face à Gérone (1-0), le dernier devant son public. L’ancien international français de 35 ans va s'envoler cet été pour Orlando, aux États-Unis. Antoine Griezmann a reçu un vibrant hommage des fans colchoneros, terminant la soirée par un discours fort, dans lequel il s’est excusé d'avoir rejoint le FC Barcelone en 2019.

Les excuses de Griezmann pour son transfert au FC Barcelone « C'est magnifique, merci à tous d'être restés. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont pardonné, mais je vous le dis à nouveau : je suis désolé, a lancé Antoine Griezmann. Je ne me rendais pas compte de toute l'affection que j'avais ici, j'étais très jeune. J'ai commis une erreur, j'y ai réfléchi, nous avons tout fait pour revenir ici et en profiter à nouveau » Arrivé dans la capitale espagnole en 2014, l’attaquant avait ensuite rejoint le Barça cinq ans plus tard, avant de retrouver Diego Simeone à l’Atlético en 2021.