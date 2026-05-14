«Son aventure avec Didier Deschamps ne s’est pas terminée de la meilleure des manières», voilà pourquoi Antoine Griezmann ne disputera pas la Coupe du monde !

Alexis Brunet

En septembre 2024, Antoine Griezmann avait étonné toute la planète football en prenant sa retraite internationale à 33 ans. Dernièrement, de nombreux supporters de l’équipe de France ont fait part de leur désir de voir le joueur de l’Atlético de Madrid revenir chez les Bleus pour la Coupe du monde, mais cela n’arrivera pas, notamment à cause de la fin de sa relation avec Didier Deschamps.

Ce jeudi soir, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026. Malheureusement, Antoine Griezmann ne sera pas de la partie, lui qui a décidé de prendre sa retraite internationale en septembre 2024. Un crève-cœur pour beaucoup de supporters de l’équipe de France.

« Son aventure avec Didier Deschamps ne s’est pas terminée de la meilleure des manières » Le fait qu’Antoine Griezmann décide de mettre un terme à sa carrière internationale à 33 ans avait surpris de nombreux observateurs. A en croire le journaliste de L’Équipe Loïc Tanzi, la fin de la relation entre Grizou et Didier Deschamps ne se serait pas très bien passée, ce qui expliquerait pourquoi le joueur de l’Atlético de Madrid n’a aucune chance de faire partie de la liste pour la Coupe du monde 2026. « Sportivement, Antoine Griezmann a le niveau pour être dans le groupe. Maintenant, son aventure avec Didier Deschamps ne s’est pas terminée de la meilleure des manières. Donc il ne sera pas dans la liste ce soir. Si vous me demandez mon avis, en revanche, évidemment que j’aurais pris Antoine Griezmann, sans en faire un titulaire. Mais on a vu à l’Euro que le joueur avait mal vécu le fait d’être ciblé comme un problème pour cette équipe. »