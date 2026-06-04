Transfert de Julian Alvarez : L'Atlético dit oui au PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG est cité comme l’un des principaux courtisans de Julian Alvarez, le buteur de l’Atlético de Madrid. Ce dernier est également dans le viseur du FC Barcelone, mais les Colchoneros ne sont d’accord pour vendre l’international argentin qu’à Paris, car ils ne veulent pas renforcer un concurrent direct pour le titre en Liga.

Après s’être emparé de sa deuxième Ligue des champions de suite, le PSG peut maintenant souffler, en tout cas pas complètement. En effet, si la saison parisienne est terminée, la direction, elle, doit maintenant s’occuper du mercato. Il promet d’être agité pour le club de la capitale car certaines ventes seront nécessaires et il faudra surtout renforcer un groupe qui sort de deux années très chargées et qui voudra surtout réaliser le triplé.

L’Atlético de Madrid veut vendre Julian Alvarez au PSG Parmi les priorités du PSG lors de ce mercato estival, on retrouve l’attaque. Le club de la capitale cherche à se renforcer dans ce secteur de jeu et, depuis plusieurs semaines, la piste Julian Alvarez fait beaucoup parler, que ce soit dans la presse française ou bien espagnole. Ce jeudi, c’est Sport qui aborde le dossier et qui nous informe que l’Atlético de Madrid serait d’accord pour vendre son buteur à Paris car il ne souhaiterait absolument pas que l’Argentin rejoigne le FC Barcelone, qui est également intéressé et qui est un concurrent direct en Liga.