Transfert à 100M€ : Fabrizio Romano confirme des discussions avec le PSG !

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive, le PSG a prévu d’être actif sur le mercato. Le club de la capitale aurait notamment des vues sur Yan Diomandé, qui a fait sensation avec le RB Leipzig cette saison. Fabrizio Romano a même confirmé des discussions entre les Rouge-et-Bleu et le clan de l’ailier de 19 ans.

Le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive samedi dernier après avoir battu Arsenal. Désormais, le club de la capitale peut se consacrer sur son recrutement estival. Les dirigeants parisiens voudraient offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de régénérer l’effectif. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi des vues sur Yan Diomandé, qui a fait sensation avec le RB Leipzig en Bundesliga. Fabrizio Romano a même confirmé l’existence de discussions entre les doubles champions d’Europe et le clan de l’international ivoirien.

«Le PSG discute avec le clan du joueur» « Liverpool est en négociations avec le clan Diomandé. Le PSG est également dessus. Le PSG discute avec le clan du joueur et a un intérêt concret pour lui. Diomandé est donc très haut dans les listes de Liverpool et du PSG. Je peux vous dire que la préférence du côté du joueur, ce serait de boucler le deal rapidement, avant le début de la Coupe du monde pour la Côte d’Ivoire. Donc ils vont essayer d’accélérer sur le dossier avant le Mondial. Je ne sais pas si ce sera possible puisque c’est compliqué de négocier avec le RB Leipzig » a expliqué le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.