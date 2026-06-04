Départ de Gonçalo Ramos : Le PSG a déjà identifié son successeur ?

Entre Gonçalo Ramos et le PSG, il se pourrait bien que l’amour ne dure que trois ans. Ces derniers temps, il est question dans la presse d’un potentiel départ de l’international portugais après la Coupe du monde lui qui ne bénéficie pas d’une place de titulaire dans la capitale. Se préparant à toute éventualité dans cette opération, le Paris Saint-Germain aurait déjà trouvé son remplaçant en Premier League.
Le Paris Saint-Germain se prépare déjà au back-to-back-to-back. Il n’y a qu’à s’attarder sur les déclarations de Désiré Doué au coup de sifflet final de la victoire contre Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Même son de cloche pour Ousmane Dembélé lors des célébrations du titre en Ligue des champions sur le Champ de Mars à Paris au lendemain de la finale de C1 : « Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième ». Avec quel groupe ? Luis Enrique a reconnu que quelques ajustements seraient susceptibles d’être faits au sein de son vestiaire.
Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sur le départ ?
Et il se trouve que les potentielles arrivées entraîneront des départs en parallèle. Deux dossiers en particulier reviennent occasionnellement sur la table ces derniers temps : Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. Les deux joueurs à vocation offensive recrutés à l’été 2023 pourraient prendre la porte après trois années de collaboration avec le Paris Saint-Germain. Ramos, éternel remplaçant de luxe même lorsqu’Ousmane Dembélé n’est pas apte à jouer, aurait des chances de se relancer ailleurs.
Eli Junior Kroupi pour tourner la page Gonçalo Ramos ?
Le Parisien affirme ce jeudi que Gonçalo Ramos et Kang-in Lee pourraient tester le marché dans les prochaines semaines en parallèle de leurs participations à la Coupe du monde avec le Portugal et la Corée du sud. En ce sens, le marché des attaquants serait scruté de près par le Paris Saint-Germain avec un profil en particulier : Eli Junior Kroupi. La recrue aux 13 buts avec Bournemouth en Premier League a la cote sur le marché des transferts avec notamment la présence d’Arsenal, de Manchester City ou encore du Bayern Munich selon Foot Mercato. Le Parisien confie néanmoins que le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore enclenché la moindre démarche.