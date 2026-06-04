Départ de Gonçalo Ramos : Le PSG a déjà identifié son successeur ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Gonçalo Ramos et le PSG, il se pourrait bien que l’amour ne dure que trois ans. Ces derniers temps, il est question dans la presse d’un potentiel départ de l’international portugais après la Coupe du monde lui qui ne bénéficie pas d’une place de titulaire dans la capitale. Se préparant à toute éventualité dans cette opération, le Paris Saint-Germain aurait déjà trouvé son remplaçant en Premier League.

Le Paris Saint-Germain se prépare déjà au back-to-back-to-back. Il n’y a qu’à s’attarder sur les déclarations de Désiré Doué au coup de sifflet final de la victoire contre Arsenal samedi dernier (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Même son de cloche pour Ousmane Dembélé lors des célébrations du titre en Ligue des champions sur le Champ de Mars à Paris au lendemain de la finale de C1 : « Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième ». Avec quel groupe ? Luis Enrique a reconnu que quelques ajustements seraient susceptibles d’être faits au sein de son vestiaire.

Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sur le départ ? Et il se trouve que les potentielles arrivées entraîneront des départs en parallèle. Deux dossiers en particulier reviennent occasionnellement sur la table ces derniers temps : Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. Les deux joueurs à vocation offensive recrutés à l’été 2023 pourraient prendre la porte après trois années de collaboration avec le Paris Saint-Germain. Ramos, éternel remplaçant de luxe même lorsqu’Ousmane Dembélé n’est pas apte à jouer, aurait des chances de se relancer ailleurs.