Bruno Genesio a déjà contacté un gardien pour remplacer Geronimo Rulli : La crise financière peut encore plomber les plans de l’OM sur le mercato

Pierrick Levallet

Ennuyé par de sérieux problèmes financiers, l’OM doit encore se séparer de plusieurs joueurs cet été. Le club phocéen devrait notamment voir Geronimo Rulli faire ses valises, l’international argentin prenant la direction de Manchester City. Bruno Genesio aurait alors déjà contacté Guillaume Restes pour le remplacer. Mais la crise économique pourrait plomber les plans marseillais sur le mercato.

L’OM fait face à d’importants soucis économiques en ce moment. De ce fait, le club phocéen est obligé de vendre certains de ses joueurs pour renflouer ses caisses. Mason Greenwood ou encore Pierre-Emerick Aubameyang ont ainsi déjà fait leurs valises. Et Geronimo Rulli ne devrait pas tarder à suivre. L’international argentin semble prendre la direction de Manchester City cet été. La direction marseillaise se serait ainsi mise en quête d’un nouveau gardien de but sur le mercato. Et les Olympiens auraient jeté leur dévolu sur Guillaume Restes.

L'OM doit vendre avant de pouvoir recruter Restes D’après les informations du journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, Bruno Genesio aurait même déjà contacté le portier de Toulouse. L’échange aurait été concluant puisque l’international Espoirs français serait favorable à une arrivée à l’OM. Il faut dire qu'une arrivée sur la Canebière servirait de tremplin pour Guillaume Restes. Mais tout ne dépendrait pas du joueur de 21 ans. Grégory Lorenzi doit d’abord vendre et dégraisser l’effectif avant de pouvoir recruter. De ce fait, il n’y aurait rien de plus pour le moment entre l’OM et Guillaume Restes.

La crise financière a déjà plombé deux dossiers La crise financière pourrait ainsi contrecarrer une nouvelle fois les plans de l’OM sur le mercato. Ce n’est en effet pas la première fois que le club phocéen doit renoncer à un transfert faute de moyens. Marcin Bulka (Neom SC) était également sur les tablettes des pensionnaires de la Ligue 1, à l’instar de Jean-Clair Todibo (West Ham). Mais l’OM ne peut pas encore se permettre de passer à l’action pour son recrutement.