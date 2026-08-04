Mercato - Analyse - PSG : Barcelone tente un coup d'intox dans le deal Ferran Torres ?

Alexandre Higounet

Alors que le Paris Saint-Germain apparaît désormais en position de force pour boucler le dossier Ferran Torres, le FC Barcelone pourrait actuellement tenter un coup d'intox afin de maintenir des exigences les plus élevées possibles sur le montant du transfert. Certains éléments amènent en tout cas à le supposer. Explication.

Depuis plusieurs jours, le dossier Ferran Torres paraît prendre une tournure très favorable pour le Paris Saint-Germain. Il y a quelques jours, déjà, certaines déclarations d'Hansi Flick, le coach du Barça, alors qu'il était interrogé sur la possibilité de recruter un élément offensif, avaient émis des signaux positifs quant à la possibilité d'un transfert de l'attaquant champion du monde : « En attaque, nous savons que nous devons faire quelque chose. Nous devons attendre. J’ai une confiance totale en Deco, on sait qu’il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran Torres. On verra bien ce qui se passe. Jouer avec un faux neuf ? Cela dépendra de l’effectif que nous avons. Lamine Yamal a joué à ce poste un ou deux matches avec nous. Et je pense que c’est un joueur fantastique, un joueur de classe mondiale, donc il peut aussi s’adapter à cela. Anthony Gordon et Karim Adeyemi peuvent jouer sur les deux ailes et aussi en tant que neuf. Donc, en réalité, nous avons beaucoup d’options ».

Une offre du PSG annoncée dans les prochains jours Ces dernières heures, Matteo Moretto, journaliste à Marca et spécialiste de mercato, a révélé qu'une offre du PSG était imminente, comme relayé par Foot Mercato : « Le PSG veut faire un geste important dans les prochains jours, car ensuite Ferran devra rejoindre le groupe du Barça. L’idée est d’éviter que cela arrive. D’après mes informations, Ferran devrait normalement retrouver le Barça la semaine prochaine, puisque les internationaux sont attendus le 12 août. Le Paris Saint-Germain aimerait qu’il ne rejoigne pas le groupe professionnel. L’objectif est donc d’avancer dans les prochains jours afin de trouver une solution avant son retour ».

Ferran Torres a clairement ouvert la porte au PSG Dans le même temps, Ferran Torres a lui-même émis un message très favorable au Paris Saint-Germain, déclarant dans des propos relayés par Foot Mercato : « Le PSG ? C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celle-là te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute. On ne sait jamais. Je dois être prêt à tout ». Autant d'éléments qui placent aujourd'hui le PSG en position de force.