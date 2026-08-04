Thomas Ramos va rejoindre un autre club de Top 14 : Le Stade Toulousain annonce son transfert un an à l’avance !

Axel Cornic

Après une histoire longue de quinze années, Thomas Ramos et le Stade Toulousain vont se quitter à la fin de la saison 2026/2027. Le club quadruple Champion de Franc en titre a officialisé la nouvelle qui a fait le tour des médias ces dernières heures, provoquant des nombreuses réactions.

Certains ne voulaient pas y croire, mais c'est bel et bien vrai. A 31 ans, après six Boucliers de Brennus et deux Champions Cup, Thomas Ramos va quitter le Stade Toulousain. Arrivé au club à 16 ans, l'arrière international était en fin de contrat et plusieurs médias comme L'Equipe et RMC, avaient laissé entendre ces dernières heures qu'il avait trouvé un accord avec le Racing 92.

« A l’issue de la saison 2026-2027, Thomas Ramos rejoindra le Racing 92 » C'est le club haut-garonnais qui a officialisé la nouvelle ce mardi, via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. « Le Stade Toulousain et Thomas Ramos confirment qu’à l’issue de la saison 2026-2027, Thomas Ramos rejoindra le Racing 92 » peut-on lire dans ce communiqué du Stade Toulousain. « Après de nombreuses années passées sous les couleurs rouge et noire, cette décision marque une nouvelle étape dans la carrière de l’international français, qui poursuivra son parcours au terme de son engagement avec le club ».

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 📝



Le Stade Toulousain et Thomas Ramos confirment qu'à l'issue de la saison 2026-2027, Thomas Ramos rejoindra le Racing 92.



D'ici là, le Stade Toulousain et Thomas Ramos restent pleinement mobilisés autour d'un objectif commun : réussir la saison 2026-2027.… pic.twitter.com/qmOVtresxX — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 4, 2026

Les premiers mots de Thomas Ramos Le principal intéressé s'est également exprimé pour la première fois sur le sujet, rassurant toutefois les supporters toulousains sur son implication pour la saison à venir. « Cette décision a été particulièrement difficile à prendre. Le Stade Toulousain est mon club, celui qui m’a vu grandir, m’épanouir et vivre des moments que je n’oublierai jamais. J’ai choisi de relever un nouveau défi sportif, avec l’envie de découvrir un nouvel environnement et de poursuivre mon évolution » a confié Thomas Ramos. « Même si nos chemins se sépareront à l’issue de cette saison, le respect, la reconnaissance et l’attachement que je porte au Stade Toulousain resteront intacts. Aujourd’hui, toute mon énergie est tournée vers cette dernière saison sous ce maillot. Je donnerai tout pour aider le club à atteindre ses objectifs ».