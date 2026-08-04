De victime du racisme à sensation de la Coupe du monde 2026 : Tout savoir sur Zion Suzuki, le gardien qui peut mettre Lucas Chevalier à la porte au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG est sur le point d’accueillir un nouveau gardien de but dans ses rangs. Le club de la capitale toucherait en effet au but pour le transfert de Zion Suzuki, le portier japonais de Parme. Son arrivée pourrait pousser Lucas Chevalier vers la sortie. Le 10 Sport vous propose donc de connaître plus en détail le dernier rempart du Japon, qui a marqué les esprits pendant la Coupe du monde 2026.

Le PSG accélère les choses pour son recrutement. Le club de la capitale s’est notamment mis en quête d’un nouveau gardien, ce qui pourrait pousser Lucas Chevalier vers la sortie. Les dirigeants parisiens ont ainsi jeté leur dévolu sur Zion Suzuki. Le portier de Parme se rapprocherait des Rouge-et-Bleu, à tel point qu’un transfert autour de la somme de 35M€ est évoqué. Le 10 Sport vous propose donc de connaître plus en détail l’international japonais, qui devrait débarquer chez les doubles champions d’Europe d’ici peu.

Zion Suzuki, plus jeune gardien de l'histoire des Urawa Red Diamonds Né d’un père ghanéen et d’une mère japonaise, Zion Suzuki a fait ses débuts dans le football professionnel chez les Urawa Red Diamonds à 16 ans. Il est ainsi devenu le plus jeune gardien de but du club. Malgré un temps de jeu assez faible, il participe néanmoins à la conquête de plusieurs titres pour le club japonais. Prêté au Saint-Trond VV en 2023, il se fait remarquer par Parme, qui décide de le recruter à l’été 2024. Il a ainsi poursuivi sa progression en Serie A en devenant le portier titulaire et en contribuant au maintien du club dans l’élite.

Victime de racisme puis flamboyant à la Coupe du monde 2026, son caractère l'a aidé à surmonter les épreuves Mais c’est aussi avec la sélection que Zion Suzuki s’est fait remarquer. Après avoir brillé avec le Japon lors de la Coupe d’Asie en 2024, il a fait sensation lors de la Coupe du monde 2026. Le portier de Parme s’est notamment illustré contre les Pays-Bas et face au Brésil. Malgré cela, Zion Suzuki a parfois été victime de racisme, comme lors de la Coupe d’Asie 2024 sur les réseaux sociaux après certaines erreurs. Mais grâce à son caractère fort, l’international japonais a su faire face à cela et ne s’est pas laissé abattre.