Zion Suzuki arrive au PSG : Un autre gardien surprise (et bien connu) avait été imaginé par Luis Campos !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré la présence de Matveï Safonov et Lucas Chevalier dans l’effectif de Luis Enrique, le PSG pourrait prochainement boucler le transfert de Zion Suzuki. Mais avant de se focaliser sur le portier japonais de Parme, la direction parisienne s’intéressait à un autre gardien bien connu des Français...

Déjà très actif dans le sens des départs avec les ventes de Gonçalo Ramos (AC Milan), Kang-In Lee (Atlético de Madrid) et Randal Kolo Muani (Juventus), qui lui ont permis de récolter 156 millions d’euros, le PSG va prochainement accueillir du renfort. Les recrutements de Lucas Digne (Aston Villa) et Maghnes Akliouche (AS Monaco) seront bientôt officialisés par le double champion d’Europe, qui compte désormais passer la seconde avec Ferran Torres (FC Barcelone), Mika Godts (Ajax Amsterdam) ainsi que Zion Suzuki (Parme).

Zion Suzuki se dirige vers Paris Un an après l’arrivée de Lucas Chevalier, qui ne s’est pas imposé comme numéro 1 dans la capitale, le PSG souhaite aujourd’hui attirer l’international japonais et semble proche de parvenir à ses fins. Selon L’Équipe, les négociations entre les deux clubs ont bien avancé ces dernières heures et pourraient aboutir à un accord pour un transfert avoisinant 35 millions d’euros. Zion Suzuki aurait quant à lui donné son accord de principe pour rejoindre le PSG. FM confirme la tendance en indiquant que la formation de Serie A a « lancé des recherches urgentes » pour remplacer son gardien. Gabriel Slonina (Chelsea), Devis Vásquez (AS Roma, de retour de prêt), Lorenzo Montipò (Hellas Vérone), Simone Scuffet (Pise) et Franco Israe (Torino) font partie des pistes. Les Parisiens auraient déjà les idées claires pour la suite puisque l’hypothèse d’un prêt immédiat de Suzuki est confirmée par le quotidien sportif. La Juventus, en concurrence avec le PSG sur le dossier mais contraint financièrement pour un transfert sec, pourrait alors l’accueillir le temps d’une saison. Le sujet aurait évoqué au cours des échanges pour le deal Randal Kolo Muani.

La surprise Robin Risser Un autre nom avait également été coché par les deux clubs, celui de Robin Risser. Après avoir enrôlé Lucas Chevalier (es-LOSC), le PSG aurait effectivement été séduit par le gardien du RC Lens selon L’Équipe, et il en serait de même pour la Juve. Mais son avenir est déjà tout tracé puisque le portier français s'est mis d'accord avec ses dirigeants pour rester au moins une saison de plus du côté du Stade Bollaert-Delelis.