De la National 2 à la Ligue 1 ? Il ne cache pas son rêve de rejoindre l’OM : «Pourquoi pas moi ?»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Directeur sportif de Martigues pendant cinq ans, Djamal Mohamed a rejoint l’AS Cannes en octobre dernier, qu’il a aidé à monter en Ligue 3. Ambitieux, le natif de Marseille ne cache pas son envie d’officier en Ligue 1 avec son club actuel, mais son objectif à terme est de travailler pour le club de ses rêves : l’OM.

Après la liquidation judiciaire du FC Martigues, dont il a été le directeur sportif pendant cinq ans, l’année dernière, Djamal Mohamed a eu l’opportunité de rejoindre un club ambitieux : l’AS Cannes. Racheté en 2023 par Dan Friedkin, également propriétaire de l’AS Rome et Everton, le club formateur de Zinédine Zidane évoluera en Ligue 3 la saison prochaine, mais n’était pas dans la même position au moment de son arrivée en octobre 2025.

« Il y avait beaucoup de travail, je n’ai pas signé ici pour profiter de la Croisette » « Quand je suis arrivé en octobre 2025 dans une situation très délicate, le club était 12e de N2. Il fallait mettre un coach en place, recruter en janvier et remettre les têtes à l’endroit car l’équipe n’était pas en confiance. Il y avait beaucoup de travail, je n’ai pas signé ici pour profiter de la Croisette », a expliqué Djamal Mohamed auprès de Foot Mercato. « Après la liquidation judiciaire de Martigues, je reste sans rien pendant trois mois même si je préparais la CAN avec les Comores (il est directeur sportif des Comores depuis 2014). Un ami m’a demandé si l’AS Cannes pouvait m’intéresser, de base à n’importe quel club de N2 j’aurais fermé la porte mais pour Cannes j’ai dit oui. Passer de la Ligue 2 au N2, ce n’était pas dans mes ambitions personnelles. Il a insisté pour que je parle avec le DG et les actionnaires. Je suis allé voir un match amical de Cannes qui s’est soldé par une défaite 3-0 contre Rumilly. Mais on m’a donné toutes les garanties pour redresser l’équipe et le lendemain j’ai dit : il y a vraiment du boulot, mais j’accepte le défi. »

« L’objectif est de monter, ce sont les ambitions des propriétaires » Si l’AS Cannes veut conforter sa place en Ligue 3, ses ambitions à terme sont plus élevées. « On veut s’installer dans ce championnat. Puis bien sûr qu’à moyen-terme, l’objectif est de monter, ce sont les ambitions des propriétaires. Mais on ne fera pas n’importe quoi. De l’extérieur, les gens peuvent penser que l’AS Cannes peut recruter comme bon lui semble. Ce n’est pas le cas. On veut rester cohérents », a ajouté Djamal Mohamed. « Aujourd’hui, le projet global est très intéressant pour les joueurs. Et j’inclus dedans le cadre de vie. Sans manquer de respect à la région, un joueur de Valenciennes touchera peut-être 2 000€ de plus par mois qu’à Cannes, mais la météo et les conditions de travail feront parfois la différence dans son choix, même quand cela concerne des clubs de L2 (Alan Kerouedan de Grenoble, et Quentin Beunardeau du Red Star ont rejoint Cannes cet été). Le rôle de la compagne joue aussi énormément, et dans la mémoire collective, Cannes reste le club qui a formé Zinédine Zidane ou Patrick Vieira. »